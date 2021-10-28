Сколько цивилизаций может существовать во Вселенной?

Если вы скажете, что верите в существование инопланетян, вряд ли ваши друзья будут этим сильно шокированы. Во Вселенной, насчитывающей 2 триллиона галактик, нужно быть в высшей степени самовлюбленным, чтобы считать, что человек – единственное разумное существо. Один из опросов, проведенный в США в 2015 году, показал, что около 54 процентов американцев верят в существование внеземного разума.

Возможно, их оптимизм является следствием влияния научной фантастики. Ведь если нет инопланетян, как же тогда быть с миссией Starship Enterprise из сериала «Звездный путь» или с открытием рабочих мест для вулканцев (вымышленная инопланетная раса из того же сериала). И все же, если оставить в стороне беллетристику, многие ученые сегодня согласны с тем, что космос, несомненно, содержит великое множество вкраплений жизни, причем разумной жизни.

Однако, можем ли мы сказать что-нибудь о жизни во вселенной? Можем ли мы рискнуть предположить, насколько далеко от нас расположены ближайшие разумные инопланетяне? Этот вопрос занимает ученых уже не одно десятилетие. В 1961 году астроном Фрэнк Дрейк разработал простое уравнение для оценки количества «технически активных» цивилизаций в нашей галактике. Эта простая математическая формула считается второй по степени известности в науке после эйнштейновского уравнения E=MC2.

Если посмотреть на эту формулу, легко увидеть, что в ней учитывается ряд факторов, среди которых вероятность наличия обитаемых планет вокруг звезд, вероятность возникновения жизни и вероятность того, что простые формы жизни эволюционируют таким образом, что в конце появятся разумные существа. Но даже без попыток произвести расчеты на основании уравнения Дрейка, мы можем использовать аналогичные рассуждения, чтобы оценить количество внеземных цивилизаций и расстояние, отделяющее нас от ближайших Клингонов (вымышленная инопланетная цивилизация гуманоидов-воинов из научно-фантастической вселенной «Звездного пути»).

Мы начинаем с недавних исследований, которые показали, что у каждой шестой из звезд есть планета, пригодная для жизни. Не одна на миллион, а каждая шестая. Итак, возьмем это число за основу и продолжим. Мы должны сделать несколько допущений. В частности, решить, какая часть из планет, схожих по размеру с Землей, когда-либо становилась домом для технически развитых обитателей.

Жизнь на нашей планете зародилась довольно быстро: случайная химическая реакция в 1,5 миллионах триллионов кубических метров океанской воды породила репродуцирующую молекулу в течение всего нескольких сотен миллионов лет. Отсюда следует, что для зарождения жизни нужно не так уж много. Затем, вполне обоснованно можно предположить, что, по крайней мере, половина всех пригодных для жизни планет раньше или позже породила какую-либо форму жизни.

С интеллектом несколько сложнее. Динозавры были неплохо сконструированы, но не отличались большими успехами в школе. И все же, давайте предположим, что одна из 100 планет, на которых существует жизнь, в конечном итоге будет отмечена появлением разумных существ. И, по словам Фрэнка Дрейка, предположим также, что любые инопланетяне сумеют продержаться на своей планете в течение 10 тысяч лет, пока не уничтожат сами себя (ядерная война, техногенная экологическая катастрофа, или что-то иное в этом духе) или встретят свой печальный конец по каким-то иным причинам.

Произведя несложные арифметические подсчеты, мы обнаружим, что в каждой из 100 миллионов звездных систем имеется технически развитая цивилизация. Это не сильно отличается от вероятности сорвать джек-пот в лотерее Powerball на следующей неделе.

Итак, насколько близко от нас находятся ближайшие инопланетяне, посылающие сигналы о своем существовании? Если мы заплатим хорошие деньги за гиперпространственный двигатель, способный перемещаться со сверхсветовой скоростью, и отправимся навестить соседей, насколько далеко нам придется улететь от Земли? Что же, среднее расстояние между звездами в нашей части Галактики составляет 4,2 световых года (расстояние до звезды Проксима Центавра). То есть, в каждом кубе пространства, ребро которого составляет 4,2 световых года, имеется в среднем одна звезда. Теперь давайте представим себе большой куб, с ребром в 2 тысячи световых лет. В нем будет содержаться примерно 100 миллионов звездных систем и где-то среди них – одна развитая цивилизация.

На основании этих грубых и не особенно тщательных расчетов, можно предположить, что ближайшие «пришельцы» находятся на расстоянии от одного до двух тысяч световых лет. Другими словами, не ближе, чем три яркие звезды пояса Ориона. Конечно, соседи могут оказаться гораздо дальше, или ближе. Но эта оценка на уровне порядка величины говорит нам, что они явно не живут по соседству. Они не слышат наших новостных сообщений и маловероятно, что у них есть какие-то мотивы для визита к нам. Они просто ничего не знают о нашем существовании.

Кстати, скорее всего, мы тоже не сможем их посетить. Самым быстрым из сегодняшних ракет понадобилось бы примерно 20 миллионов лет, чтобы добраться туда, а к этому времени даже самые отважные астронавты, скорее всего, ужасно устанут от казенной пищи и иных неудобств полета.

Да, инопланетные цивилизации, вероятнее всего, существуют, и только в одной нашей галактике их может насчитываться до 10 тысяч, не говоря о миллионах других галактик. Возможно, они находятся довольно далеко от нас. Но все же, их можно обнаружить. Вот почему люди упорно продолжают прочесывать небо в поисках радиосигналов, в незапамятные времена запущенных в эфир нашими братьями по разуму.

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