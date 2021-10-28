Шумерский царь Этана летал в космос на космолете с Богами

Все началось в Месопотамии примерно в 3500-3000 годах до нашей эры. Древний Шумер был первой городской цивилизацией, населявшей этот регион 6000 лет назад. В древних шумерских текстах есть много легенд и историй, описывающих богов, спустившихся с небес. Одна из них действительно захватывающая: легенда о царе Этане, который путешествовал на небеса вместе с богами.

Шумерский список царей до потопа:

«После того как цари спустились с небес, царство было в Эридуге. В Эридуге царем стал Алулим; он правил 28800 лет. Алалджар правил 36000 лет. 2 царя; они правили 64800 лет. Затем Эридуг пал, и царство перешло к Бад-тибиру». После потопа царская власть снова спустилась с небес. На этот раз местом царствования стал Киш.

Игиги, боги творения, создали город, заложили его основание и назвали Киш. Но народ остался без царя, и ворота были закрыты от всего мира. Тогда Иштар искала по земле царя, Иннинна искала по земле царя, Эллиль искал по земле царя, и нашли они пастуха Этану, и привели его в город. И построили ему трон, и дали ему скипетр, и сделали его царем над всей землей».

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Фрагмент эпоса Этаны, аккадский язык, Месопотамия, Первая династия Вавилона, ок. 1895-1595 гг. до н. э., глина — Библиотека и музей Моргана — Нью-Йорк

«Этана, пастух, который вознесся на небо и объединил все чужие страны, стал царем; он правил 1560 лет».

В шумерской традиции Этана — первый царь, правивший шумерским городом Киш. Этана изображается как правитель, избранный богами, которые правили в начале III тысячелетия до нашей эры. Боги наделили его силой и властью устанавливать правила и порядок на Земле среди людей.

На аккадской глиняной табличке, найденной в Ниневии (ассирийский город в Верхней Месопотамии, сейчас на территории современного Ирака), в библиотеке Ашшурбанипала (датируется 1900-1600 гг. до н.э.), клинописью записана легенда о царе Этане.

Согласно тексту, Этана, тринадцатый царь первой династии Киша, попытался взлететь на орле на небо, чтобы встретиться с богом неба Ану и найти волшебное растение для лечения бесплодия своей жены, что позволило бы Этане стать отцом. Утверждается, что он правил 1560 лет (или 635), после чего его сменил сын Балих, правивший 400 лет.

Восседающий на троне шумерский царь Ура с сопровождающими. Штандарт Ура, (ок. 2600 г. до н. э.)

«Орел приготовился говорить, обращаясь к Этане:

«Друг мой… этот бог….

«Мы прошли через врата Ану, Энлиля и Эа,

Мы прошли через врата Сина, Шамаша, Адада и Иштар,

Мы поклонились вместе, ты и я,

Я увидел дом с окнами, у него не было печати.

I…. и вошел внутрь.

В нем сидела замечательная молодая женщина,

Она была внушительна… красива лицом.

Был поставлен трон, земля была вытоптана,

Под троном сидели львы,

Когда я вошел, львы бросились на меня.

Я проснулся и вздрогнул [ ]».

Орел сказал ему, Этане:

» Друг мой, [ ] очевидны,

Пойдем, позволь мне поднять тебя на небо,

Прижмись грудью к моей груди,

Прижми руки к перьям моих крыльев,

Прижми руки к моим бокам».

Он прижал свою грудь к его груди,

Он прижал руки к перьям крыльев,

Он прижал руки к бокам,

Велика была ноша его.

Когда он пронес его на высоте одной лиги,

Орел сказал ему, Этане:

«Посмотри, друг мой, какова теперь земля.

Осмотри море, поищи его границы.

Земля — холмы…

Море стало потоком».

Когда он поднял его на высоту второй лиги,

Орел сказал ему, сказал Этане,

«Посмотри, друг мой, какова теперь земля!

Земля — это холм».

Когда он поднял его на третью лигу,

Орел сказал ему, сказал Этане,

«Посмотри, друг мой, какова теперь земля!»

«Море стало канавой садовника».

После того как они поднялись на небо Ану,

они прошли через ворота Ану, Энлиля и Эа,

Орел и Этана поклонились вместе,

У ворот Сина

Орел и Этана поклонились вместе».

Итальянский историк Альберто Фенолио хорошо описал историю Этаны:

«Царь Этана жил около 5000 лет назад, его называли Богом-царем, и он был принят в качестве почетного гостя на летающем корабле в форме щита, который приземлился за королевским дворцом, окруженный вихрем пламени. Из этого Летающего корабля вышли высокие светлокожие темнокожие мужчины, одетые в белые одежды, о которых говорили, что они прекрасны, как боги. Они пригласили короля Этану пойти с ними, советники короля Этаны пытались отговорить короля войти внутрь летающего объекта.»

Король Этана полетел на Луну, Марс и Венеру вместе с кораблем и пропал на две недели. Когда его царство было готово к замене новым королем, он вернулся в свое королевство с одним из блондинов, который остался с королем.

Миф об Этане. Оттиск печати периода Аккадской империи.

В наши дни история царя Этаны привлекла к себе много внимания из-за своей исторической и культурной ценности. Интересно, что легенды о человеке, летящем на небо на спине орла, можно найти в греческом мифе о Ганимеде, а также в истории о том, как Александра Македонского унесли на небо орлы. Название Этана до сих пор широко распространено среди наших современников.

Между поздневавилонской версией (700 г. до н.э.) и ее более ранними вариантами есть своеобразное отличие. В клинописи в качестве префиксов к именам используются два символа, один из которых обозначает смертного, а другой — божество. В ранних версиях легенды Этана определяется как смертный. Позже она была заменена на приставку, обозначающую божество.

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