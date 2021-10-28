Птица Саккара — загадка из Древнего Египта

Один из самых загадочных объектов, когда-либо обнаруженных, — птица Саккара. Обнаруженный в 1898 году во время раскопок гробницы Па-дилмена в Сапфо, археолог Халил Мессиха наткнулся на деревянный предмет, напоминающий птицу. Этот объект с размахом крыльев всего семь дюймов сбивал с толку археологов и исследователей в течение многих лет. Хотя до сих пор существует множество теорий относительно того, что это за объект, твердого вывода сделано не было.
По оценкам, ей около 2200 лет, и самое важное в этой деревянной птице — это то, что она не слишком похожа на птицу. Расположение крыльев демонстрирует передовой аэродинамический дизайн. Птица Саккара — очень противоречивая фигура, потому что она побудила некоторых людей предположить, что древние египтяне, возможно, обладали технологиями и пониманием аэродинамики. Некоторые предполагают, что «Птица Саккара» могла быть масштабной моделью действующего самолета — своего рода древнего летательного аппарата.
Сверяем факты или слепо отвергаем их?
Современным умельцам удалось подтвердил, что птица Саккара способна летать. Предварительно провели несколько испытаний в аэродинамической трубе без хвостового оперения и обнаружили, что она производит «подъемную силу в четыре раза больше собственного веса планера».
Птица Саккара.
Единственное, что помешало птице Саккара достичь полета, было отсутствие заднего стабилизирующего руля направления, необходимого для поддержания равновесия, и, по мнению исследователей, птица Саккара действительно обладала этим важным компонентом, который был утерян во времени. Теперь мы определенно знаем, что древний человек был технологически развит, у них были знания, выходящие далеко за рамки того, за что мы им приписываем.