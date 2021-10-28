Птица Саккара — загадка из Древнего Египта

Один из самых загадочных объектов, когда-либо обнаруженных, — птица Саккара. Обнаруженный в 1898 году во время раскопок гробницы Па-дилмена в Сапфо, археолог Халил Мессиха наткнулся на деревянный предмет, напоминающий птицу. Этот объект с размахом крыльев всего семь дюймов сбивал с толку археологов и исследователей в течение многих лет. Хотя до сих пор существует множество теорий относительно того, что это за объект, твердого вывода сделано не было.

По оценкам, ей около 2200 лет, и самое важное в этой деревянной птице — это то, что она не слишком похожа на птицу. Расположение крыльев демонстрирует передовой аэродинамический дизайн. Птица Саккара — очень противоречивая фигура, потому что она побудила некоторых людей предположить, что древние египтяне, возможно, обладали технологиями и пониманием аэродинамики. Некоторые предполагают, что «Птица Саккара» могла быть масштабной моделью действующего самолета — своего рода древнего летательного аппарата.

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