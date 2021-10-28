Археологи в Мексики нашли остатки около 500 храмов

Международная группа ученых под руководством археологов Аризонского университета обнаружила в Мексике около 500 ранее неизвестных небольших церемониальных комплексов, принадлежавших древним майя.



Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior, находка меняет прежние представления историков о происхождении цивилизации Мезоамерики и взаимоотношениях между майя и ольмеками.

Исследователи проанализировали данные, собранные с помощью воздушного лазерного сканирования, и выявили 478 храмовых комплексов в мексиканских штатах Табаско и Веракрус. Технология лидара, заключающаяся в приеме отраженного лазерного сигнала от непрозрачного объекта, позволила ученым обнаружить ранее неизвестные культурные объекты под кронами деревьев и растительностью. Всего было просканировано около 85 тысяч квадратных километров территории, что превышает площадь Ирландии (70 тысяч квадратных километров).

Церемониальные комплексы встречаются в регионах, где жили ольмеки — древнее мексиканское племя, которое процветало в 1500-400 годах до нашей эры и, как считается, оказало влияние на последующие культуры Мезоамерики, в том числе майя. Руины датируются 1100-400 годами до нашей эры и были построены различными группами почти за тысячелетие до расцвета цивилизации майя в 250-950 годы нашей эры.