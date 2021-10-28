В Финляндии найден тысячелетний склад с оружием

В Финляндии в исторической деревне Панелия, расположенной на юго-западе, был обнаружен склад оружия, относящийся к бронзовому веку.



Как сообщает The History Blog, древние артефакты нашел археолог-любитель Матти Ринтамаа с помощью металлоискателя во дворе своего дома, в котором он провел все свое детство и где до сих пор живут его родители. Сначала он нашел несколько различных по размеру кусков металла, которые были заметно испорчены коррозией.

Матти сделал фотографии находок и отправил специалисту по металлам, который отнес их к бронзовому веку. Далее археолог принял решение обратиться за более точным ответом в Национальный совет по древностям Финляндии. Специалисты в итоге пришли к точно такому же выводу – артефакты относятся к бронзовому веку, и возраст составляет от 2000 до 4000 лет. Но совет решил провести более подробную профессиональную археологическую экспертизу.

Также было обнаружено более 200 предметов и 25 кинжалов и мечей, среди которых находится редчайший клинок, относящийся именно к тому веку. Сначала было найдено острие и рукоять и через некоторый промежуток времени оставшиеся 5 фрагментов.