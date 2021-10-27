Индейцам известна легенда о Вавилонской башне

Согласно Библии, в древности, люди по всей Земле были едины и говорили на одном языке. Этот древний народ возвел потрясающий город и начал строить башню, которая, согласно их планам, должна была подняться до небес.

Восстание людей против Бога привело к их наказанию и рассеянию по Земле. Люди напрочь перестали понимать друг друга. Они рассеялись по всему миру, и так появились новые языки.

В Библии Вавилонская башня упоминается как город и башня одновременно. По этой причине многие ученые предполагают, что Вавилонская башня была похожа на зиккурат. Шумерская традиция строительства зиккуратов была перенята другими цивилизациями Месопотамии, такими как аккадцы, вавилоняне и ассирийцы.