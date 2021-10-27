Индейцам известна легенда о Вавилонской башне

Согласно Библии, в древности, люди по всей Земле были едины и говорили на одном языке. Этот древний народ возвел потрясающий город и начал строить башню, которая, согласно их планам, должна была подняться до небес.
Восстание людей против Бога привело к их наказанию и рассеянию по Земле. Люди напрочь перестали понимать друг друга. Они рассеялись по всему миру, и так появились новые языки.
В Библии Вавилонская башня упоминается как город и башня одновременно. По этой причине многие ученые предполагают, что Вавилонская башня была похожа на зиккурат. Шумерская традиция строительства зиккуратов была перенята другими цивилизациями Месопотамии, такими как аккадцы, вавилоняне и ассирийцы.
Фото из открытых источников
Оказывается, у индейцев тоже есть воспоминания о Вавилонской Башне
Североамериканскому индейскиму народу чероки известно о великом потопе, который некогда угрожал его землям, и тогда люди решили построить высокую башню до небес.
Когда люди жили за великими водами, говорят индейцы, в племени чероки было двенадцать кланов. Страна была подвержена сильным наводнениям и тогда люди решили построить хранилище, до самых небес.
Индейцы чероки говорили, что когда стройка завершится, то начнется наводнение, а племя покинет землю и уйдет на небеса. Они начали строить колоссальное сооружение, и когда оно вознеслось до небес, великие силы разрушили его вершину, срубив постройку наполовину.
Однако племя было полно решимости завершить постройку и люди начали исправлять ущерб, нанесенный богами. Наконец, они завершили постройку и почувствовали себя в безопасности от наводнений. Однако, боги снова разгневались и разрушили верхнюю часть башни. Когда же люди решили ее восстановить, то обнаружили, что язык их племени был перемашан.
Индейцы чокто помнят о древней постройке
Согласно индейской легенде, бог Аба, изначально заставил всех людей говорить на одном языке, но они со временем стали проявлять любопытство и принялись строить гору из камней, чтобы достичь неба.
Каждую ночь ветер сдувал камни вниз, разделяя людей на разные группы, пока на четвертый день люди не обнаружили, что перестали понимать друг друга. Они рассеялись по земле, образовав различные североамериканские племена, каждое из которых говорило на своем языке. После этого у них начались конфликты друг с другом.
Историки считают, что сказания о Вавилонской башне пришли к индейцам от европейцев, которые в свое время пытались обратить коренное население Америки в христианство. Не стоит также забывать, что легенда о Вавилонской башне распространялась ранними христианами среди народов Африки и Азии, поэтому она им также известна.
Вполне возможно, когда-то давно наша планета была домом для единой цивилизации, которая говорила на одном языке, однако подтвердить это или опровергнуть, скорее всего, уже не получится. А если это действительно было чьей-то задумкой, то реализована она была весьма успешно. Ведь у нас много языков и мы ничего не помним о своем далеком прошлом.