Пара обнаружила в кухонном шкафу вход в таинственную комнату

Озадаченная пара из Великобритании обнаружила вход в странную комнату в углу своей кухни и поделилась своим открытием в Интернете. Об этом сообщает издание Daily Star.

Удивленная семейная пара случайно обнаружила в своей новой квартире потайную комнату. Это произошло спустя несколько дней после переезда.

Фото из открытых источников

В секретном пространстве даже есть окно. Однако там нет двери, через которую можно было бы войти в комнату. В нем нет пола, и, похоже, внутри все еще остались обрывки проводки и строительные материалы.

Фото из открытых источников

Женщина прокомментировала удивительную находку в Сети.

«Только что сняла квартиру со своим парнем и нашла комнату в нашем кухонном шкафу».

«Определенно оставлю в нем что-то странное для следующих жильцов, когда мы съедем…»

Пользователи с удивлением предложили несколько теорий о том, для чего может быть предназначена эта комната.

Одна читательница написала: «Я бы превратила его в укрытие, чтобы учиться или прятаться и есть любимые закуски моих детей, чтобы мне не приходилось делиться ими со своими детьми».

Другая, вероятно, обиженная мать написала: «Я бы полностью превратила это в удобное маленькое укрытие. Муж действует тебе на нервы? Беги в укрытие.»

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