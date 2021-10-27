Пара обнаружила в кухонном шкафу вход в таинственную комнату

Озадаченная пара из Великобритании обнаружила вход в странную комнату в углу своей кухни и поделилась своим открытием в Интернете. Об этом сообщает издание Daily Star.
Удивленная семейная пара случайно обнаружила в своей новой квартире потайную комнату. Это произошло спустя несколько дней после переезда.
Фото из открытых источников
В секретном пространстве даже есть окно. Однако там нет двери, через которую можно было бы войти в комнату. В нем нет пола, и, похоже, внутри все еще остались обрывки проводки и строительные материалы.
Фото из открытых источников
Женщина прокомментировала удивительную находку в Сети.
«Только что сняла квартиру со своим парнем и нашла комнату в нашем кухонном шкафу».
«Определенно оставлю в нем что-то странное для следующих жильцов, когда мы съедем…»
Пользователи с удивлением предложили несколько теорий о том, для чего может быть предназначена эта комната.
Одна читательница написала: «Я бы превратила его в укрытие, чтобы учиться или прятаться и есть любимые закуски моих детей, чтобы мне не приходилось делиться ими со своими детьми».
Другая, вероятно, обиженная мать написала: «Я бы полностью превратила это в удобное маленькое укрытие. Муж действует тебе на нервы? Беги в укрытие.»Источник