Пара обнаружила в кухонном шкафу вход в таинственную комнату

Озадаченная пара из Великобритании обнаружила вход в странную комнату в углу своей кухни и поделилась своим открытием в Интернете. Об этом сообщает издание Daily Star.

Удивленная семейная пара случайно обнаружила в своей новой квартире потайную комнату. Это произошло спустя несколько дней после переезда.

Фото из открытых источников