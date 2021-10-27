ООН: всего 2 процента состояния Илона Маска могли бы решить проблему голода во всем мире

По словам директора Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), небольшая группа самых богатых людей на Земле могла бы помочь решить проблему голода в мире, отдав лишь малую часть своего собственного капитала.
Миллиардерам нужно «всего один раз сделать шаг вперед», — сказал Дэвид Бисли в интервью телеканалу CNN, сославшись на двух богатейших людей в мире, Джеффа Безоса и Илона Маска.
«6 миллиардов долларов США на помощь 42 миллионам людей, которые буквально умрут, если мы до них не доберемся. Это не сложно», — сказал он.
Согласно информации Bloomberg, глава Tesla Илон Маск имеет состояние в размере почти 289 миллиардов долларов США, а Дэвид Бисли просит пожертвовать всего 2 процента своего состояния.
Дэвид Бисли говорит, что миллиардерам необходимо активизировать усилия, чтобы помочь справиться с мировым голодом.
На прошлой неделе в США прозвучало резкое предупреждение: последствия изменения климата будут иметь широкий охват и создадут проблемы для каждого правительства. Таким образом власти США официально признали связь между изменением климата и миграцией.
Засуха и климатические изменения угрожают вытеснением миллионов людей и прекращением поставок продовольствия, вынуждая народы, например, сомалийцев, мигрировать на новые территории.
Гуманитарные организации, в числе которых ВПП, пытаются обеспечить поставки тем, кто в этом нуждается.
«Я не знаю, откуда они берут еду», — сказал мистер Бисли в широком интервью. «У нас кончилось топливо. У нас нет денег, чтобы платить нашим людям, и мы не можем заправить наши грузовики».Источник