ООН: всего 2 процента состояния Илона Маска могли бы решить проблему голода во всем мире

По словам директора Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), небольшая группа самых богатых людей на Земле могла бы помочь решить проблему голода в мире, отдав лишь малую часть своего собственного капитала.

Миллиардерам нужно «всего один раз сделать шаг вперед», — сказал Дэвид Бисли в интервью телеканалу CNN, сославшись на двух богатейших людей в мире, Джеффа Безоса и Илона Маска.

«6 миллиардов долларов США на помощь 42 миллионам людей, которые буквально умрут, если мы до них не доберемся. Это не сложно», — сказал он.