Живите настоящим, но работайте ради будущего: советы Гая Кавасаки 22-летним

«В момент написания этого послания мне уже исполнилось 60 лет. И я хочу дать несколько жизненных советов, которые основаны на моем личном опыте, превышающим ваш на 38 лет. Я не ожидаю, что вы поверите всему, что я говорю. Потому что, когда мне было 22 года, я бы не стал слушать какого-то старика. Но, возможно, вы сможете выудить что-то полезное из всего этого», — Гай Кавасаки.

Если вы принимаете известное как должное и сопротивляетесь неизвестности — это ошибка. Поступите ровно наоборот: не бойтесь бросать вызов всему, что знаете и познавайте новое. Самое время приступить к саморазвитию и пойти на риск. В этом возрасте у вас еще есть возможность снизить потери и открыть больше преимуществ. Великие вещи случаются только с теми людьми, которые ставят под сомнение статус-кво.

В отличие от школы, на рабочем месте существует мало минимумов. За всю свою карьеру я могу по пальцам пересчитать случаи, когда электронное письмо, презентация или отчет были слишком короткими. Идеальный объем — это полная суть, когда больше означает меньше. Принцип «шока и трепета» не работает ни в бизнесе, ни на войне. Оптимальная длина для электронного письма — пять предложений; для презентации — десять слайдов, распределенных на 20 минут; для отчета — одна страница.

Рассказывайте истории, создавайте демонстрации и используйте фотографии

Харизма человека заключается в его умении рассказывать удивительные истории. Они пользуются демонстрациями и фотографиями, чтобы суметь убедить людей в их точке зрения или как-то повлиять на них. Они рисуют полную картину в сознании окружающих. Неважно, что это: социальные сети, электронное письмо, личные презентации, телефонные звонки или видеоконференции. В мире был только один Стив Джобс, но если вы хотите стать следующим Стивом Джобсом, научитесь общаться, взяв на вооружение интересные рассказы, демонстрации и изображения.

Не зацикливайтесь на своем первом месте работы

На протяжении всей жизни вы наверняка поменяете несколько рабочих мест, при чем в разных отраслях. И ваша первая работа не будет для вас последней. Естественно, было бы идеально сразу попасть в такую компанию, как Google и закрепиться там, но шансы на это невелики. Главная ошибка, которую допускают многие молодые люди — это закрепиться на первой работе, которая не дает никакого опыта и удовлетворения. А если вы не можете там чему-то научиться, значит в этом есть и ваша вина. Просто старайтесь работать усердно и перестаньте думать о поиске идеальной работы, тем более, если она первая. Все придет в будущем.

Живите настоящим, но работайте ради будущего

Как только вы начнете работать, никого не будет волновать в какую школу вы ходили, какие у вас были оценки, являлись ли вы капитаном местной футбольной команды или в скольких олимпиадах приняли участие. И уж тем более, неважно кто ваши родители. Вам нужно добиваться результата уже сейчас, поэтому нужно усердно работать, не оглядываясь в прошлое. Только так вас заметит вышестоящее руководство.

Выставляйте своего босса в хорошем свете

Основная задача каждого сотрудника — выполнять поручения начальства и делать так, чтобы оно было удовлетворено. Если же вы попытаетесь выставить босса в невыгодном свете ради карьерного роста, то этот план обречен на провал. Вы рискуете потерять прежние наработки, выставить самого себя дураком и потерять лояльность руководства. Если вы хотите добиться успеха, то ваш босс тоже должен сделать это.

Продолжайте учиться

Обучение — это процесс, а не разовое событие, поэтому никогда не останавливайтесь. Тем более после окончания школьного обучения получить действительно необходимые знания становится легче. Вы можете сами выбрать, что актуально для вас в нынешней реальности. Поэтому настоящее обучение начинается только после окончания школы и университета.

Не женитесь слишком рано

Я женился, когда мне было 32 года. Это подходящий возраст для того, чтобы начать строить семью. Есть риск, что до этого вы еще не познаете самого себя в должной мере и не будете понимать свои потребности. Более того, вы можете не понять, с каким человеком вы вступаете в брак. К сожалению, слишком много людей женятся рано.

Помните о правилах

Когда вы были еще слишком молоды, вас учили не лгать, не жульничать и не воровать. Как только вы начинаете работать, то границы и категории допустимого размываются. И чем дальше вы продвигаетесь, тем чаще начнете рассматривать вещи по шкале от абсолютного до относительного. Это неправильно. Правильные вещи так и остаются правильными, а неправильные — неправильными. Так будет всегда.

Наслаждайтесь времяпровождением со своей семьей и друзьями, пока они еще рядом

Ни деньги, ни власть, ни слава не помогут вам удержать свою семью и друзей, если вы их не цените. Ничто не заменит их. Конечно, в молодом возрасте кажется, что у вас есть все, чтобы удержать ситуацию и исправить непоправимое. Это естественно, что вы ощущаете себя бессмертным, пребывая в полном расцвете сил. Но даже если и так, то подумайте о том, что остальные могут не обладать такой силой.

И еще кое-что. Когда мы были детьми, то воспринимали слова наших родителей как правило. В школе и университете считали, что они всегда ошибаются. И только со временем понимали, что родители были правы. Когда-то вы тоже станете родителями. Помните это и используйте для правильного формирования нового молодого поколения.

Гай Кавасаки — культовый маркетолог, ключевая фигура в маркетинговой команде Apple в 1980-х. Работал продавцом в магазине ювелирных изделий, пока в 1983 году Майк Бойч, сотрудник рекламного отдела проекта Macintosh, не пригласил Гая в Apple. Как позже говорил Кавасаки, «знакомство с Macintosh стало вторым чарующим моментом в моей жизни (первый — это знакомство с женой). Пелена упала с моих глаз, облака расступились, и я услышал пение ангелов».

Кавасаки прославился тем, что перенес концепцию «евангелизма» в высокотехнологичный бизнес, фокусируясь на создании слоя пользователей — горячих приверженцев бренда Apple. Позже он работал со многими известными брендами. А также является автором 10 книг, в частности «Правила Кавасаки», «Революционный продукт» и «Стартап».

Источник