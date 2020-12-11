40 простых, но прекрасных моментов, которые мы редко замечаем и ценим

На календаре приближается сезон зимних праздников, и, понятное, дело, нас снова начинает заваливать яркой рекламой и статьями о том, как лучше всего выбрать подарок партнеру, друзьями и коллегам (естественно, с упором на последние гаджеты, ювелирные украшения, дорогую косметику и так далее). И хотя я вовсе не против время от времени тратить деньги на новую продукцию, способную сделать нашу жизнь немного лучше и приятнее, мне совсем не по душе читать во всех этих статьях о том, что людям якобы «нужна» куча новых и дорогих вещей, без которых они попросту не могут быть счастливы.

Откровенно говоря, если только мы не вкладываемся в свой личностный рост или не покупаем что-то, что действительно нам нужно для жизни или работы, большая часть денег, которые мы тратим на разные вещи и технику, совершенно не делает нас счастливее в долгосрочной перспективе.

Поверьте, чтобы обрести радость и счастье, мы вовсе не нуждаемся в том, чтобы шкафы были битком забиты дизайнерской одеждой, а в кармане лежала флагманская модель смартфона. Более того, большую часто того, что нам нужно, мы зачастую можем найти, просто присмотревшись к тем неоценимым дарам, которые у нас уже есть здесь и сейчас – к тем простым, но прекрасным моментам, которые каждый раз заставляют нас улыбнуться, и делают нашу жизнь намного приятнее…