40 простых, но прекрасных моментов, которые мы редко замечаем и ценим

На календаре приближается сезон зимних праздников, и, понятное, дело, нас снова начинает заваливать яркой рекламой и статьями о том, как лучше всего выбрать подарок партнеру, друзьями и коллегам (естественно, с упором на последние гаджеты, ювелирные украшения, дорогую косметику и так далее). И хотя я вовсе не против время от времени тратить деньги на новую продукцию, способную сделать нашу жизнь немного лучше и приятнее, мне совсем не по душе читать во всех этих статьях о том, что людям якобы «нужна» куча новых и дорогих вещей, без которых они попросту не могут быть счастливы.
Откровенно говоря, если только мы не вкладываемся в свой личностный рост или не покупаем что-то, что действительно нам нужно для жизни или работы, большая часть денег, которые мы тратим на разные вещи и технику, совершенно не делает нас счастливее в долгосрочной перспективе.
Поверьте, чтобы обрести радость и счастье, мы вовсе не нуждаемся в том, чтобы шкафы были битком забиты дизайнерской одеждой, а в кармане лежала флагманская модель смартфона. Более того, большую часто того, что нам нужно, мы зачастую можем найти, просто присмотревшись к тем неоценимым дарам, которые у нас уже есть здесь и сейчас – к тем простым, но прекрасным моментам, которые каждый раз заставляют нас улыбнуться, и делают нашу жизнь намного приятнее…
- Тихий и спокойный момент во время напряженного рабочего дня.
- Крепкие объятья от любимого человека.
- Первая за этот день чашка вкусного и горячего чая или кофе.
- Запах новой книги, выходя которой вы дожидались полгода, и которую начали читать еще по пути домой.
- Радость от того, что вы самостоятельно научились чему-то новому.
- Приятная боль в мышцах после того, как вы весь день ходили по красивому городу.
- Заливистый смех ребенка, увидевшего бабочку.
- Знание, что дома вас любят и ждут.
- Возможность просто посидеть и помолчать в компании близкого друга.
- Улыбка при взгляде на старые семейные фото.
- Тот момент, когда дверь квартиры только-только закрылась за уходящими людьми, и вы поняли, что весь дом остался в вашем полном распоряжении.
- Запах чистоты и свежести, витающий в воздухе после того, как вы закончили генеральную уборку.
- Аромат только что поджаренной яичницы с беконом.
- То, когда вам удалось подбросить орешек в воздух так, чтобы он упал вам прямо в рот.
- Момент, когда вы включаете радио, и оказывается, что там играет ваша самая любимая песня.
- Когда вы встречаетесь взглядом с человеком, сидящим на противоположном конце комнаты, и улыбаетесь друг другу.
- Интересный и необычный разговор, завязавшийся с попутчиком, которого вы видите в первый раз.
- Момент, когда вы узнаете, что у кого-то знакомого та же проблема, что и у вас, и понимаете, что у вас есть товарищи по несчастью.
- Внутреннее спокойствие, которое снисходит на вас, когда вы знаете, что поступили правильно.
- Когда вы смотрите на небо особо ясной ночью, и видите там бесконечное море звезд.
- Прохладный ветерок, подувший на вас вечером жаркого летнего дня.
- Потрескивание костра у палатки, которую вы поставили на лесной поляне.
- То, когда вам пришлось встать ни свет ни заря, чтобы сходить в туалет, и вы, слегка дрожа от холода, забираетесь под еще теплое одеяло, и уютно засыпаете, зная, что у вас есть еще время подремать.
- Возможность разделить в дождливый день свой зонтик с любимым человеком.
- Свежее спокойствие мира, очистившегося от грязи после обильного ливня или снегопада.
- То чувство, которое можно испытать, лишь пройдясь босиком по влажной от росы траве.
- Шелест листьев на деревьях от дующего на них ветерка.
- Отсутствие машин на дорогах, позволившее вам добраться до дома раньше обычного.
- То, когда вам повезло встать в самую быструю очередь в кассу в супермаркете.
- Когда маленький мальчик «дает вам пять».
- Уютная тишина в читальном зале вашей местной библиотеки.
- Когда во время туристической поездки проходящий мимо человек предлагает вам сделать общее фото, на котором будете и вы, и все ваши друзья.
- Радость от того, что вы смотрите на собственное фото, и понимаете, что оно вышло невероятно удачным.
- Когда видео на онлайн-ресурсе проигрывается до самого конца, ни разу не прервавшись на рекламу.
- Когда вам удалось достичь в своей жизни вехи, ради которой вы долго и настойчиво трудились и работали над собой.
- Когда вы рассказываете другу хорошую новость, которой он ждал очень и очень долго.
- Когда в глубине души вы знаете, что хорошо повлияли на чью-то жизнь.
- То сочетание радости и печали, которое можно испытать, лишь дочитав до конца по-настоящему хорошую книгу.
- Возможность заснуть рядом с любимым человеком.
- Миг, когда вы проваливаетесь в крепкий сон, едва ваша голова коснулась подушки.
Как жить в настоящем и быть благодарным за это судьбе
«Прямо сейчас вам стоит…»
Вовсе не случайно в конце этого предложения многоточие. Оно символизирует то, что вам стоит хотя бы на пару минут остановиться и просто помолчать.
Молчание – это спокойное пространство, в котором есть вы, и только вы. Молчание ведет к осознанности.
Чем дольше вы будете молчать, тем четче услышите собственные мысли, и тем больше сможете оценить в полной мере все то благо, которое у вас уже есть. В глубине души вы даже сейчас знаете, что это правда. Подумайте на минутку…
Как часто вам приходилось испытывать один из описанных выше сорока «идеальных моментов»? И как часто вы забывали оценить его по достоинству? Если ответ на этот вопрос «слишком часто», это нормально. Все мы порою забываем о важных вещах.
В конечном итоге ключ к счастливой жизни заключается в том, чтобы оставить между большими и значительными событиями достаточно места, чтобы наслаждаться этими крохотными моментами.
Сделайте глубокий вдох.
Оглянитесь вокруг.
И поблагодарите свою судьбу за то, что у вас все это есть.
Даже если прямо сейчас жизнь дает вам множество поводов для того, чтобы испытать негативные чувства, постарайтесь найти хотя бы один хороший повод быть позитивными.
Может, у вас и нет возможности испытать все перечисленные выше моменты прямо сейчас, но наверняка вам доступны хотя бы некоторые из них…
Вам всегда есть за что быть благодарными судьбе, стоит только посмотреть по сторонам!
Автор: Angel Chernoff