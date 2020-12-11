2 цитаты, которые изменят ваш подход к жизни

Если вы любите научную фантастику, то вы наверняка видели фильм «Гаттака» и помните его главного героя, Винсента. Винсент, живущий в мире будущего, где возможности определяются в первую очередь тем, насколько хороша твоя генетика, родился, по мнению окружающих, со всеми возможными недостатками. Такая уж была его судьба – ему было не суждено жить той жизнью, которой ему хотелось.

Но он не принял эту судьбу. Вместо этого он сделал все возможное и невозможное, и даже рискнул собственной жизнью, чтобы добиться того, о чем он мечтал больше всего на свете.

В этом фильме есть одна особенно трогательная сцена. Винсент и его брат Антон, значительно превосходящий его в интеллектуальном и генетическом плане, на спор выплывают в океан так далеко, как только могут. По условиям заключенного ими пари, тот, кто первый повернет назад, к берегу, проиграет, а значит, им нужно было не забывать о том, что у них должны были остаться силы на то, чтобы доплыть назад.

На протяжении своих жизней Винсент с Антоном заключали это пари множество раз. Каждый раз Винсент сдавался первым и поворачивал назад. Однако к концу фильма Винсент сильно меняется и решает, что он больше не собирается сдаваться. Никогда. И вот в очередной раз братья вошли в воду, и начали плыть, плыть и плыть…

Ни один из братьев не уступал другому, пока, наконец, Антон не крикнул: «Винсент! Винсент! Где берег? Мы заплыли слишком далеко!»

«Хочешь сдаться?» – спросил его Винсент.

«Мы слишком далеко!» – крикнул Антон.

«Хочешь сдаться?» – повторил Винсент.

Остановившись и подумав о своей безопасности, Антон все же гордо ответил «Нет!»

И они продолжали плыть, заплывая все дальше и дальше.

И они плыли до тех пор, пока Антон вновь не остановился и закричал: «Винсент! Как ты это делаешь? Как у тебя это получается? Нам нужно повернуть назад».

«Нет, слишком поздно. Мы ближе к другому берегу», – ответил Винсент.

«Какому другому берегу? Ты что, хочешь утопить нас обоих?» – закричал раздраженный Антон.

«Хочешь знать, как я это сделать? Вот как я это сделал, Антон: я с самого начала не берег силы для того, чтобы плыть назад», – решительно ответил Винсент.

Напуганный до полусмерти Антон поворачивает назад и отчаянно пытается доплыть до берега. Однако вскоре после этого Антон начинает тонуть, Винсент спасает его и помогает добраться до берега, плывя при этом на спине и смотря в небо. Он знает, что скоро полетит дальше, чем когда-то считал возможным, и теперь он не позволит ничему и никому себя остановить.

Вспомните, когда в последний раз вы желали чего-то так сильно, что были готовы ради этого умереть? Или, напротив, когда вы были готовы жить и делать все возможное и невозможное ради чего-то?

Сила желания

Однажды к великому философу древнего мира Сократу подошел юноша и спросил, как ему стать мудрым и знающим человеком.

«Следуй за мной», – ответил юноше Сократ, и отвел его к морю. Юноша следовал за Сократом, когда тот вошел в воду – сперва по колени, после по пояс и, наконец, по плечи.

А затем, безо всякого предупреждения, Сократ схватил юношу и затянул его под воду. Юноша отчаянно пытался вырваться, и когда он уже почти потерял сознание от недостатка воздуха, Сократ вновь вытащил его на поверхность.

Едва отдышавшись, юноша тут же яростно закричал: «Ты что это делаешь?! Хочешь меня убить?»

Сократ абсолютно спокойным тоном ответил: «Конечно же, нет. Если бы я хотел этого, то не вытащил тебя назад».

«Но зачем тогда ты это сделал?» – спросил юноша, откашливаясь от воды, попавшей ему в рот.

«Ты получишь мудрость и знания лишь тогда, когда будешь желать их так же отчаянно, как желал этого вдоха свежего воздуха», – ответил Сократ, смотря юноше прямо в глаза. После этого он развернулся в сторону берега и ушел.

«Желание является отправной точкой всех достижений. Не надежда, не мечта, а острое, пульсирующее желание, способное превзойти все и вся», – Наполеон Хилл.

Если вы достаточно сильно чего-то желаете, вы заставите это случиться. Но если на самом деле вы этого не желаете, вам не поможет заполучить это ни одна стратегия.

К сожалению, большинство людей вместо того, чтобы понять, чего именно они желают на самом деле и начать прилагать усилия для достижения этого «чего-то», постоянно ищут и пытаются использовать различные стратегии достижения успеха, даже не задумываясь о том, что, возможно, успех в понимании авторов тех стратегий – это совершенно не то, что им нужно. В каком-то смысле поступать подобным образом – все равно что ставить телегу перед лошадью.

Правильная стратегия проявит себя сама, когда вы будете четко знать, чего именно вы желаете. Но… как вам это понять?

Большинство людей ждут какого-то озарения. Они считают, что кто-то или что-то извне должны встряхнуть их, указать им путь или пролить свет на истину – и уж тогда-то они себя покажут! Или же они хотят получить все и сразу – желательно, с минимальными усилиями. В том-то и причина их зацикленности на «стратегии» и «правилах» достижения успеха вместо того, чтобы думать о своих ценностях и взгляде на мир.

Если вы ждете, пока что-то или кто-то поможет вам «пробудиться», чтобы вы могли обрести страсть, мотивацию или желание, достаточные для того, чтобы идти к цели напролом даже сквозь огонь и вложить в ее достижение всю свою жизнь, вы будете ждать очень, очень долго.

Для того, чтобы получить возможность жить в полную силу и дышать полной грудью, вы должны не ждать знака свыше, а взять себя в руки и начать действовать.

Когда в последний раз вы делали разминку не вяло и «для галочки», а вкладывали в нее всего себя, нагружая себя на все сто процентов?

Когда вы в последний раз пытались – и я имею в виду, действительно ПЫТАЛИСЬ чего-то добиться?

Если вы похожи на большинство людей, то, скорее всего, вы делаете большинство вещей вполсилы и не особо на этом зацикливаясь.

Известный модельер и писатель Пол Арден однажды сказал: «Не ищите подходящей возможности. Та возможность, что есть у вас прямо сейчас, вполне вам подходит». Кроме того, он говорил и следующее: «Многие люди тратят слишком много времени на попытку довести что-то до совершенства еще до того, как сделают это. Вместо того, чтобы бесконечно ждать совершенства, воспользуйтесь тем, что у вас уже есть, и исправляйте его в процессе».

Если вам нужно больше мотивации, сделайте что-то для этого.

Вложите свою душу и сердце во что-то. Не во что-то там на горизонте, а во что-то прямо перед вами.

Не в завтрашнее занятие в спортзале, а в сегодняшнее.

Не в проект на следующей неделе, а в то, что вы делаете здесь и сейчас.

Не в людей, которых вы встретите завтра, а в тех, кто окружает вас сейчас.

Как однажды сказал Томас Монсон: «Завтра не случится ничего значимого, если мы ничего не сделаем сегодня».

И поверьте, ничто не сравнится с удовольствием, которое мы получаем, работая над тем, чего мы желаем, в полную силу. Ничто.

Ричи Нортон начинает свой мировой бестселлер «Сила глупых начинаний» с того, что рассказывает читателям о смерти своего сына. Болезненное осознание хрупкости жизни потрясло Нортона до глубины души. Он понял, что его жизнь не только коротка, но и может оборваться совершенно внезапно, и потому поклялся больше никогда не тратить зря ни единого дня. Отныне его мантрой стало знаменитое: «Сегодня – это все, что у меня есть».

Сила настоящего

«Самое лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. Самое же лучшее время после него – прямо сейчас», – китайская пословица.

Взгляните на свою жизнь.

Где вы находитесь сейчас в сравнении с тем, где бы вам хотелось быть?

Джей Эм Барри писал: «Жизнь каждого человека – это дневник, в котором он собирался написать одну историю, а пишет другую, и самый скромный мрачный миг его жизни наступает тогда, когда он сравнивает его содержимое с тем, что он хотел туда вписать».

Что вам стоило бы начать на прошлой неделе, в прошлом месяце или даже в прошлом году?

Где бы вы были сейчас, если бы начали на прошлой неделе?

Где бы вы были, если бы начали в прошлом месяце?

Где бы вы были, если бы начали в прошлом году?

А где бы вы были, если бы начали лет этак пять назад?

В каком-то смысле это очень печальные и нагоняющие тоску мысли, но пытаться от них бежать бессмысленно. Это именно та жестокая истина, которой вам стоит взглянуть прямо в лицо, если вы действительно хотите, чтобы ваше будущее было лучше вашего прошлого.

Текущее состояние вашей жизни является следствием ваших предыдущих желаний, планирования и решений. И если вы хотите, чтобы ваше будущее было более ярким и замечательным, вы должны начать принимать более активные, взвешенные и ответственные решения прямо сейчас.

Да-да, сейчас самое время.

Поверьте, та жизнь, о которой вы мечтаете и которая действительно вам подходит, никогда не будет ни простой, ни легкой. Если бы было иначе, все бы жили куда более замечательной жизнью, и их не раздирали бы внутренние конфликты и противоречия. Но вместо того, чтобы пытаться что-то сделать самостоятельно, большинство людей продолжает ждать, пока что-то или кто-то извне пробудит их или даст им живительного пинка.

Для этих людей пробуждение никогда не наступит.

Если вы желаете чего-то от своей жизни, вы должны желать этого так же сильно, как глотка свежего воздуха после того, как вы едва не утонули. И вы должны начать здесь и сейчас.

Заключение

Знаю наверняка – в вашей жизни есть много всего, ради чего действительно стоит жить. В ней есть замечательные люди, которых вы воспринимаете как должное и почти не замечаете. Внутри вас заключен огромный потенциал, но вы так и оставляете его нереализованным.

Наилучшей и наиболее подходящей возможности не существует – есть лишь та, что находится прямо перед вами.

Так когда же вы собираетесь начать жить по-настоящему?

Стоит вам понять, чего именно вы желаете, и вас ничто не остановит. Но сначала вам нужно это понять.

Автор: Benjamin Hardy

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