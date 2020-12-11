Ваша сила духа и 6 самых распространенных заблуждений, которые стоит пересмотреть

Все мы знаем, что такое сила духа, но при этом зачастую не совсем правильно истолковываем само понятие. Например, восхищаемся сильными духом людьми и ожидаем, что они при любых обстоятельствах должны оставаться всемогущими и неуязвимыми, а это не справедливо по отношению к ним. И, следует заметить, в корне неверно.

Так что некоторым из нас пора отказаться от предвзятых представлений о силе духа, и именно для них предназначена эта статья.

Шесть самых распространённых заблуждений о силе духа:

1. То, что вы сильные духом, вовсе не означает автоматически, что должны быть на позитиве и буквально источать счастье 24/7.

Это уж слишком даже для героев кинофильмов и книг — оставаться сильными всегда. Люди — это не всемогущие боги. Бывают дни, когда всё видится в мрачном свете, бывают периоды, когда идти вперед сложнее, чем всегда. Сильные духом в это время вовсе не утрачивают веру, наоборот — делают все, что от них зависит, чтобы выбраться из очередной жизненной ямы, но… Но они в это время — вовсе не сильные, и было бы несправедливо обвинять их в этом.

2. То, что вы сильные духом, вовсе не означает, что не имеете права сдаться, когда нет другого выхода.

В жизни случается так, что продолжать битву иногда просто нет смысла. Вы сделали все, что могли, и даже больше. Все. На этом можно ставить точку. Сильные духом люди, как никто другой, знают, как это важно — сдаться, когда исчерпаны все возможности и ресурсы.

3. То, что вы сильные духом, вовсе не означает, что не существует пределов возможностям и неосуществимого.

Это прекрасное качество — стремиться стать лучше, умнее, выносливее и т.д. Чем выше ваши стандарты — тем больший азарт: «А смогу ли я?» Только дело в том, что никто из нас не волшебник. Существует вещи, которые по тем или иным причинам — не можем достичь.

Например, далеко не каждый человек может стать чемпионом по спортивной гимнастике или фигурному катанию, сколько бы ни прикладывал усилий. Вот почему сильные духом люди знают, какие цели реальные, а какие — нет. И они никогда не позволят тому, чего не могут достичь, сломить их или подорвать веру в себя.

4. То, что вы сильные духом, вовсе не означает, что должны быть успешными всегда.

Всех нас жизнь время от времени, что называется — укладывает на лопатки. Даже если вы упали — это тоже нормально, если знаете, что поступили правильно. Такие вещи случаются, и с сильными духом людьми — так же.

В конце концов, для того, чтобы научиться летать, необходимо не раз и не два упасть. Только так можно окрепнуть и обрести силу.

5. То, что вы сильные духом, вовсе не означает, что не имеете права говорить: «Нет».

Сильные духом люди верны своим убеждениям и знают, что не обязаны прогибаться под других людей, чтобы только им понравиться. Они умеют и не бояться говорить: «Нет». Мнение других людей для них — всего лишь о тех людях, а не о них.

Если сильные духом люди кому-то не нравятся — они это переживут и печалиться не станут.

6. То, что вы сильные духом, вовсе не означает, что лишены эмоций.

Не все перемены в жизни нам нравятся. Да и не все люди — так же. Например, какие эмоции могут вызвать токсичные люди или, когда вас принуждают к тому, что категорически не приемлете? Почему-то многие считают, что сильные духом люди не должны проявлять эмоций, всегда оставаясь невозмутимыми. Да, внутри они могут переживать, но на людях должны оставаться образцом силы и выносливости. Это миф.

Сильные духом имеют право на эмоции и чувства. Они же не бесчувственные роботы, в конце концов. Разница состоит в том, что они контролируют свои эмоции, а значит — не позволят им управлять их поведением и мыслями. А чувствуют, расстраиваются и разочаровываются они — как и все.

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