К Земле приближается гигантский астероид стоимостью $17,4 млрд

Центр изучения околоземных объектов NASA сообщил, что к Земле приближается крупное космическое тело — астероид 153201 (2000 WO107).

Объект сблизится с нашей планетой 29 ноября в 8:00 по московскому времени. Размеры астероида составляют от 370 до 820 метров. Ученые заявляют, что небесное тело не несет угрозы Земле.

Астрономы, ведущие наблюдение за астероидом, уже оценили его с экономической точки зрения. Выяснилось, что гигантский астероид содержит в себе железо, никель и кобальт. Суммарную стоимость всех полезных ископаемых эксперты оценили в 17,4 миллиарда американских долларов.