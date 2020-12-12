Облако Апокалипсиса появилось над Турцией

10 декабря 2020 года жители турецкого города Бурса наблюдали вечером весьма необычное атмосферное явление, которое официалы немедленно обозвали “линзовидным облаком”

Поскольку при взгляде с земли вид у облака получился довольно пугающий, сильно напоминающий какаю-то планету с крыльями, местные жители слегка встревожились и начали активно обсуждать тему, высказывая разные вервии: случайность, знамение свыше, эксперименты инопланетян или военных.

В ходе обсуждения облака местная жительница Filiz’in Düşünceleri поделилась с народом своими наблюдениями неба над этим районом:

Как видим, “линзовидных облаков” в этом районе наблюдается довольно много, а если вспомнить еще и местные эпосы, то как раз в районе Мраморного моря во времена Трои обитало много каких-то богов, которые время от времени спускались к народу на огненных колесницах:

Таким образом этот город Бурса не просто уфологическая зона, а древняя зона частых наблюдений НЛО. Скорее всего какой-то пепелац пролетел над Турцией и на этот раз.

При этом несколькими днями ранее очень странный объект наблюдался с побережья Антальи:

В материале об этом инциденте мы ссылались на недавнее пророчество греческих мистиков, согласно которому Турция ожидает огромное землетрясение и Мраморное море там указано как эпицентр. И вот теперь над Бурсой еще и какое-то “линзовидное облако” непонятной природы.

Strangesounds.org, другие ресурсы, осветившие новость, видят в этом некое небесное знамение и цитируют Библию – фрагменты, где описаны разные облака перед наступлением Апокалипсиса. За Библию мы не уверены, поскольку в Турции она не популярна, а вот “марсиане” вполне могли приложить к явлению свою трехпалую руку – то есть в Турции, и, скорее всего в районе этого города Бурса что-то намечается, так что следим за развитием событий.

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