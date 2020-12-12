Языки пламени вырвались из-под земли в Египте

Напуганные жители египетской деревни Новая Долина пожаловались на огонь, выходящий из-под земли. Они считают, что это может быть признаком приближающегося извержения вулкана.

Синие языки пламени вырываются из-под земли, наводя ужас на местное население. Это не удивительно, так как все это действо очень напоминает готовящееся извержение вулкана.

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