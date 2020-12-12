Языки пламени вырвались из-под земли в Египте

Напуганные жители египетской деревни Новая Долина пожаловались на огонь, выходящий из-под земли. Они считают, что это может быть признаком приближающегося извержения вулкана.
Синие языки пламени вырываются из-под земли, наводя ужас на местное население. Это не удивительно, так как все это действо очень напоминает готовящееся извержение вулкана.
Фото из открытых источников
Для выяснения причин возникновения подземного огня на место происшествия прибыли эксперты, которые после детального изучения пришли к выводу, что это явление спровоцировано выбросами перегретого газа из нижних слоев. Легковоспламеняющиеся органические материалы взаимодействуют с насыщенной серой грунтовыми водами и выбрасываются в виде паров сквозь разрывы в почве.
Губернатор региона Мохаммед Аль Зомлаут успокоил местное население, объяснив, что данное явление не несет опасности, возгорание наблюдается близко от поверхности земли, и нет никаких свидетельство того, что грядет извержение вулкана.