Над Иерусалимом замечен большой НЛО. К чему бы?

Как обратили внимание некоторые пользователи сервиса skylinewebcams, в ночь с 9-го на 10 декабря 2020 года над центром Иерусалима вебкамеры зарегистрировали очень странный объект:

ССЫЛКА НА СЕРВИС.

Как можно видеть при ускоренном воспроизведении изображений за сутки, объект был виден даже в прошедшую ночь, то есть он там висит уже дня два. И это не огни небоскреба – никаких строений в районе светящегося объекта нет. Фрагмент дневного изображения, приведенный ниже сделан в том же масштабе и ничего там возле торчащего вдали минарета не наблюдается:

Автор находки, специализирующийся на картинках Нибиру, время от времени показываемых вебками, предполагает, что это та самая Нибиру и есть. Тем не менее, мы его оптимизма не разделяем, поскольку объект не смещается по небу вместе с луной. А раз не смещается, значит он вертится вместе с планетой и скорее всего висит где-то над городом. Но что он там делает?

Интерес НЛО к Иерусалиму известен – “тарелочки” разных форм и калибров там наблюдают регулярно:

Но в данному случае шоу никакого нет: НЛО неподвижен и маскируется, становясь немого видимым только ночью. Складывается впечатление, что он там дежурит, словно чего-то ждет. Но что он может ждать? Вариантов мы видим всего два.

Первый вариант хороший и предполагает, что или “марсиане”, или какие-то американские космические войска разместили пару пепелацев над Израилем на случай ракетного обстрела со стороны Ирана. Рабы наклепали муллам очень много ракет и теперь их у Тегерана грандиозный запас, способный пробить любую ПРО. Естественно, конечно, если эта ПРО будет на известных физических принципах – TR-3B и, тем более, “марсиане” муллам не по зубам – им до этих технологий еще эволюционировать много тысяч лет.

Второй вариант плохой и предполагает какую-то провокацию с участием “марсиан”. Они такие вещи любят, что нашло отражение еще в эпосе по Трою – какие-то зеленые человечки там отмечались регулярно и в режиме бога колошматили обалдевших гоплитов.

Поэтому “марсиане” могут подключиться к войне и на этот раз, врезав по какой-нибудь важной мечети. Евреи скажут, что это ракета иранцев, иранцы скажут, что это все коварный Моссад, после чего мира на Ближнем Востоке не будет долго. Точнее – там разразится грандиозная война, так что следим за развитием событий.

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