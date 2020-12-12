Американцы не были на Луне? В Сети обсуждают новое «доказательство»

Дискуссии на тему, были ли американские астронавты на Луне, не утихают до сих пор. Со стороны независимых исследователей выдвигается масса разнообразных гипотез, которые со временем находят свое логичное объяснение. Теперь общественность решила «придраться» к снимкам лунной поверхности, полученных американцами. (esoreiter.ru)

В Сети обсуждают странную деталь на фотоснимках лунной поверхности, произведенных в разное время США, СССР и КНР. У пользователей Сети возникло предположение, что американские астронавты не были на естественном спутнике Земли.

Независимый исследователь под ником Photo-vlad сравнил цветные фотоснимки поверхности Луны, представленные США, СССР и Китаем и разглядел на них явное отличие. Если посмотреть на кадры, полученные американскими астронавтами, то грунт на них выглядит серым, похожим на цемент.