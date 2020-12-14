Счастье – это сознательный выбор (сказка о двух волках)

Позвольте мне рассказать вам сказку о двух волках…

Одним холодным зимним вечером старый индеец Чероки рассказал своему внуку историю о вечной битве, идущей внутри каждого человека.

Вот, что он рассказал ему: «Знай, мой внук, что в каждом из нас живут два волка, которые вечно сражаются друг с другом.

Один из этих волков – это волк несчастья. Страх, беспокойство, гнев, зависть, скорбь, разочарование и презрение заключены в его призрачном теле.

Другой же волк – волк счастья. Он наполнен радостью, любовью, надеждой, добротой, правдой и сочувствием».

Внук немного подумал над этими словами, а после спросил: «Дедушка, а какой волк победит во мне?»

И старый индеец ответил ему: «Тот, которого ты кормишь».

Как накормить волка счастья

«Большая часть людей счастливы лишь настолько, насколько они позволяют себе быть», – Авраам Линкольн.

Недавно я прочел книгу доктора Мартина Селигмана «Настоящее счастье» и с удивлением узнал, что из всех факторов, определяющих то, насколько счастлив или несчастен человек, влияние жизненных обстоятельств составляет около 10%.

Результаты исследований однозначны – как только у людей появляется еда на столе и крыша над головой, то зарабатывает человек всего 20000 в год или же, скажем, несколько миллиардов не особо сказываются на уровне его счастья.

Да, жизнь миллиардера будет намного удобнее и, вне всяких сомнений, в большей степени избавленной от тревоги за будущее – однако при всем этом она вовсе не обязательно будет счастливее.

Понятие счастья отличается для каждого человека, и по большей части зависит от нашей генетики (50%), а также от шаблонов нашего мышления (40%).

И хотя мы вряд ли сможем в обозримом будущем (а не на страницах фантастических романов) сделать хоть что-то с тем, что из-за нашей генетики мы зачастую оказываемся на мрачном конце шкалы счастья, мы определенно можем поработать (и изменить в нужную сторону!) эти самые шаблоны.

Как изменить шаблоны вашего мышления и действий

Шаблоны мышления и действий большей части людей являются подсознательными, автоматическими и работают практически на автопилоте. Каждый раз, когда они оказываются под воздействием определенного стимула, или, скажем, попадают в определенную ситуацию, то реагируют раз и навсегда заученным способом – снова и снова.

Вот что по этому поводу пишет писатель и духовный наставник Дипак Чопра:

«Большинство людей проживают всю свою жизнь в рабстве. Они представляют собою запутанный клубок, состоящий из нервов и заученных шаблонов, которые постоянно активируются другими людьми и обстоятельствами, каждый раз приводя к полностью предсказуемым реакциям. Чтобы освободиться от этого рабства, мы должны разрушить эти шаблоны – должны выйти за границы привычного и испытать на себе безграничное».

Кто-то влезает со своей тележкой в очередь к кассе в супермаркете прямо перед вами, и вы «наказываете» наглеца, мечтая о том, как бы вы его отделали, в результате чего у вас портится настроение, а давление взлетает чуть ли не к небесам.

Пять минут спустя друг делает вам комплимент по поводу того, что вы сбросили лишний вес, и вот вы уже раздуваетесь от гордости и чувствуете себя просто замечательно. Вы снова счастливы – пока что-то снова не активирует в вашей психике негативную реакцию.

Мы словно цирковые мартышки, натасканные на разные трюки – дерни нас за одну лапу, и мы сделаем сальто, дерни за другую – и мы пройдемся колесом.

Но все эти реакции – всего лишь условные рефлексы, которым вы сами себя обучили, и, если вы присмотритесь к ним повнимательнее и более осознанно, вы вполне можете их изменить.

Исходя из всего вышесказанного, становится ясно, что, сколько бы вы ни гонялись за общепринятыми представлениями о счастливой и успешной жизни – за кругленьким счетом в банке, престижной работой или партнером с модельной внешностью, все это вовсе не обязательно сделает счастливыми именно вас.

И пока вы остаетесь рабом своих реакций, то, даже если вы обзаведетесь миллиардом долларов в банке, это, скорее всего, никак не повлияет на то, как вы себя чувствуете в действительности.

Счастье – это состояние бытия, которое является прямым следствием шаблонов нашего мышления.

Как пробудить счастье в собственном сознании

Для того, чтобы выбрать счастье, а не его противоположность, вы должны принять полную ответственность за свои собственные эмоции – а для этого первое, что вам следует сделать, это отказаться от вредоносной идеи о том, что якобы в ваших бедах виноваты другие люди, внешние обстоятельства, судьба – одним словом, кто угодно, только не вы сами.

А это значит, то вы должны быть готовы заглянуть за пределы собственных представлений о том, какой должна или не должна быть наша жизнь, как должны или не должны вести себя окружающие люди, и как вообще должен быть устроен окружающий мир, трезво их оценить и, в случае необходимости, заменить их на те, которые способствуют достижению счастья.

А еще это значит, что вам будет необходимо обуздать свое стремление жаловаться на судьбу, несправедливость мира и еще на сотню других вещей, которые, по вашему мнению, делают вас несчастными.

7 самых распространенных препятствий для счастья (и средства их преодоления):

1. Стремление все контролировать

Возможно, вы с легкостью ввязываетесь в споры и ссоры, отстаивая свою правоту? Нет ли у вас стремления всегда и во всем быть правыми – любой ценой? Пытаетесь ли вы сделать так, чтобы последнее слово в любой дискуссии всегда оставалось за вами?

Что с этим делать: Попытайтесь перестать держаться за ваше стремление контролировать все и вся, и посмотрите, как это изменит вашу жизнь. Позвольте кому-то другому побыть центром всеобщего внимания. Будьте более открытыми к точке зрения окружающих. Не старайтесь всегда занять место водителя, и смотрите по сторонам.

А еще задайте себе один простой вопрос: «Что для меня действительно важно здесь и сейчас? Быть правым во всем или быть счастливым?»

2. Привычка постоянно жаловаться

Возможно, вы привыкли постоянно жаловаться любому человеку, который готов вас выслушать, на все, всех и вся – на окружающий вас мир, на людей, которые совершенно вас не уважают, и даже на злодейку-судьбу, которая к вам совершенно несправедлива?

Что с этим делать: Будьте благодарнее.

Остановитесь на минутку. Сделайте глубокий вдох и выдох, и задайте себе следующий вопрос: «На что я предпочел бы потратить свое время здесь и сейчас? На то, чтобы жаловаться, или на то, чтобы попытаться стать счастливее?»

И каждый раз, когда вы поймаете себя на том, что вам хочется жаловаться на собственную судьбу, составляйте список (неважно, на бумаге или в собственной голове) из трех вещей, которые у вас прошли очень удачно на этой неделе, или из трех вещей, за которые вы любите собственную жизнь.

3. Привычка обвинять других в собственных несчастьях

Возможно, вы с легкостью обвиняете окружающих в том, что вы не настолько счастливы, насколько вам хотелось бы быть? Не считаете ли вы себя невинной жертвой в злонамеренном мире, который ополчился на вас ни с того, ни с сего?

Что с этим делать: Примите ответственность за собственные чувства.

Спросите у себя вот что: «Действительно ли я несчастен из-за того, как ведут себя другие люди? Или, возможно, быть несчастным – это мой собственный выбор, просто я не готов признаться в этом перед собою? И если это действительно так, то зачем мне это – какие это дает мне преимущества?»

4. Привычка зацикливаться только на себе

Возможно, вы считаете, что мир крутится только вокруг вас и ваших желаний? А может быть, первая мысль, которая приходит вам в голову, когда вы попадаете в новую ситуацию – что-то вроде «А что мне с этого?»

Что с этим делать: Вместо того, чтобы стараться лишь брать, попробуйте еще и отдавать. Будьте добрее к окружающим.

Спросите у себя: «Действительно ли мой эгоизм делает меня счастливым? И действительно ли это то счастье, которого я хочу?»

Ищите возможности как-то послужить другим людям. Помогите незнакомой женщине в супермаркете донести ее покупки до машины. Помогите бездомному. Запишитесь в волонтеры. Сосредоточьтесь на том, чтобы сделать жизнь других людей хоть немного счастливее. Это способно изменить вашу собственную жизнь так, как вы и не представляли возможным.

5. Привычка постоянно сравнивать себя с другими людьми

Возможно, вы привыкли постоянно сравнивать себя с другими людьми, считая, что они куда лучшее вас? А может, вы постоянно корите себя за то, что вы недостаточно хороши, недостаточно умны, недостаточно интересны или недостаточно хорошо выглядите?

Что с этим делать: Примите себя такими, какие вы есть.

Никогда не забывайте о том, что вы идеальны. Что без вас эта вселенная была бы совсем другой. Посмотрите на себя в зеркало и попробуйте увидеть нечто больше, чем то ограниченное представление о себе, которое вы почитаете истиной – увидеть себя такими, какие вы на самом деле.

А еще выделяйте каждый месяц по одному дню, в который вы будете позволять себе все, что вам хочется.

6. Зависть

Возможно, вы завидуете имуществу, успеху или образу жизни других людей? Не чувствуете ли вы злость и раздражение, узнав о чужих достижениях?

Что с этим делать: Старайтесь радоваться удачам тех, кто вас окружает, и тому, что есть у вас самих.

Спросите у себя вот что: «Чего мне хочется на самом деле? Завидовать успехам и счастью других людям, и мучиться из-за этого, или обрести свое собственное счастье?»

Когда мы впускаем в свое сознание чувство зависти в отношении других людей, это лишает нас позитивной энергии. Ну а это, в свою очередь, уменьшает нашу возможность привлекать что-то хорошее в собственную жизнь. Так что старайтесь на протяжении каждого дня вашей жизни почаще повторять себе следующую мантру: «Пусть все ныне живущие обретут желаемое, и будут счастливы».

7. Затаенные обиды

Возможно, вы до сих пор держите кого-то в темнице собственного разума – кого-то, кто, как вы считаете, причинил вам боль, или обидел вас как-то иначе?

Что с этим делать: Простите своего обидчика.

Спросите у себя: «Чего мне хочется больше? Продолжать чувствовать эту боль внутри себя и мечтать о мести, или же отпустить ее прочь, и обрести счастье и внутренний покой?»

Помните, если вы кого-то прощаете – это еще не значит, что тем самым вы одобряете поведение вашего обидчика. Вы прощаете потому, что не хотите, чтобы ваша обида стояла на пути к вашему счастью.

Заключение

Если вы хотите стать счастливее, вам стоит как можно пристальнее присмотреться к собственным подсознательным, реактивным шаблонам поведения внутри самих себя – пролейте на них свет сознания, и решите, какого из своих внутренних волков вам больше хочется кормить.

И когда вас в очередной раз навестит несчастный волк страха, беспокойства, гнева, зависти, скорби, жалости к себе или разочарования, поймите, что лишь от вас зависит, будете ли вы подкармливать его собственным вниманием, или же напрочь откажете ему.

И если вы узнали любой из описанных выше негативных шаблонов в самих себе, потратьте несколько дней на то, чтобы определить, какие факторы чаще всего активируют этот шаблон поведения, и сделайте все возможное, чтобы сломать его.

Замените жалобы на благодарность, ненависть на прощение, а самокритику на принятие себя такими, какие вы есть.

Так что выберите сами волка, которого будете кормить. Счастье – это действительно сознательный выбор.

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