16 неочевидных признаков того, что иммунная система дала сбой

Иммунная система стоит на страже нашего здоровья. Она, как естественный барьер, беспрерывно защищает организм от атаки различных болезнетворных агентов: бактерий, вирусов, паразитов. Как можно понять, что иммунная защита функционирует неправильно? Вот 16 основных симптомов.

То, что может казаться физиологическими особенностями вашего организма, на самом деле тревожные симптомы разбалансировки иммунитета. Например, холодные руки и частые солнечные ожоги. Присмотритесь внимательнее к своему состоянию. Возможно, организм хочет вам сказать о проблемах с иммунной защитой. Вот как он это делает.

Иммунная защита человека включает разные органы, ткани и клетки, оберегающие организм от внешних влияний, опасных для здоровья. Это и есть наш иммунитет.

Ежесекундно он отражает нападение болезнетворных вирусов и бактерий, «сражается» с воспалительными процессами, убивает ненужные клетки и стоит на страже здоровья, предотвращая возникновение и рост злокачественных новообразований. Хорошо, если иммунная защита функционирует как положено. Печально, но так случается далеко не всегда.

Опасность патологий иммунной защиты

Если иммунитет угнетен, он не успевает должным образом реагировать на инфекционный вызов. И тогда мы запросто «хватаем» вирусную/бактериальную инфекцию (начиная ОРВИ и заканчивая пневмонией) и долго болеем.

Случается, что иммунитет, наоборот, начинает агрессивно атаковать как вирусы и новообразования, так и свой организм. Это провоцирует возникновение недугов аутоиммунной природы. Сюда можно отнести:

артрит;

склероз;

непереносимость глютена;

диабет;

патологии щитовидки и проч.

Это только несколько примеров сбоев в организме по вине иммунитета. На самом деле перечень заболеваний этой природы намного обширнее.

Специалисты пока не в состоянии дать уверенный ответ, что конкретно провоцирует «неполадки» в иммунном протоколе. Но медицина в состоянии на начальных стадиях определить сигналы организма, говорящие, что с иммунитетом есть проблемы.

Однако, указанные признаки довольно неоднозначны и, возможно, вызваны иными причинами (а не иммунитетом).

Признаки разбалансировки иммунной защиты

1. Стабильно холодные руки

Чувство холода в кистях рук возникает также из-за вредной привычки — табакокурения (в этом случае происходит спазм периферических сосудов). Но параллель с разбалансировкой иммунитета здесь очевидна.

2. Запор/диарея, продолжающиеся более 2 недель

Органы пищеварительного тракта связаны с иммунной защитой: по сути, это её часть. И длительный понос или запор вызывает нешуточные опасения. Например, диарея может свидетельствовать, что иммунитет атакует слизистую тонкого кишечника или пищеварительного тракта. Запор говорит о том, что кишечник обленился, и, возможно, подобное бездействие касается и всей иммунной защиты.

3. Сухость слизистой оболочки глаз

Беспокоит жжение, ощущение песка, покраснение, боли в глазах? Всё это может быть проявлениями аутоиммунных «неполадок».

4. Стабильная слабость и утомляемость

Всё время ощущаете разбитость, как выжатый лимон, даже поднявшись утром с кровати и хорошо выспавшись? Возможно, ваша иммунная защита пребывает в длительном напряжении. И расходует нужную вам энергию.

5. Субфебрильная температура тела

Если продолжительное время у вас температура в пределах 37 °С, вероятно, в организме прогрессирует аутоиммунный недуг. Слегка повышенная температура — это тревожный знак.

6. Систематические головные боли

Головную боль могут вызвать самые разные причины. Но если это состояние преследует вас постоянно, вполне вероятна аутоиммунная атака. К примеру, при ряде связанных с иммунитетом болезней происходит поражение сосудов мозга, и это вызывает болезненные состояния.

7. Сыпь

Кожа — компонент нашей защитной системы: и она представляет собой естественный барьер от болезнетворных организмов. Внешний вид кожных покровов покажет устойчивость иммунной защиты. Зуд, высыпания, воспаления на коже без диагноза дерматолога должны вас насторожить.

8. Боли в суставах

Очередной первичный симптом агрессивного иммунитета, нацеленного на клетки внутренних органов. Не стоит игнорировать болезненность суставов или просто покупать все подряд мази, снимающие воспаление.

9. Выпадение волос

Неполадки в иммунной защите негативно влияют на волосяные луковицы, провоцируя выпадение волос.

10. Частые простуды, сопровождающиеся осложнениями

Если вы «садитесь» на антибиотики чаще 2 раз в год, скорее всего, иммунная защита у вас уязвима. Кроме того, характерны хронические синусовые инфекции, отиты, пневмонии.

11. Особая чувствительность к ультрафиолетовому излучению

Если вы раньше загорали безболезненно, а сейчас часто обгораете, проблема, возможно не в солнечном излучении, а во враждебном иммунитете.

12. Онемение/покалывание в конечностях

Когда руки и ноги немеют от случая к случаю, поводов для тревоги нет. Но систематические онемение и свидетельствуют об иммунных проблемах, связанных с нервами и сосудами.

13. Сложности с глотанием

Пища и вода часто стоят комом в горле? Возможно, это сигнал болезни аутоиммунного характера.

14. Беспричинное прибавление или потеря веса

Если все ваши привычки остались теми же, а вы начали поправляться или худеть без видимой причины, это нехороший сигнал. Так может проявить себя аутоиммунная патология щитовидки, прогрессирующий диабет или злокачественное новообразование.

15. Белёсые пятна на коже

Когда иммунная защита вступает в борьбу с пигментными клетками, возникают белые пятна на кожных покровах.

16. Пожелтение кожи/глазных яблок

Появление желтухи не исключено, если иммунитет атакует и губит полноценные клетки печени. Это аутоиммунный гепатит.

Как быть, если вы заметили у себя симптомы нарушений иммунной защиты

Имеет смысл записаться на прием к вашему терапевту, который поможет установить точную причину сбоев в организме. Вам будет назначено соответствующее обследование, по итогам которого, возможно, понадобится помощь профильных специалистов: иммунолога, эндокринолога, дерматолога, ревматолога, гепатолога. Патологии иммунной защиты требуют индивидуального подхода и особого внимания. Берегите себя!

Источник