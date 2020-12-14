Существует вероятность что мы живем в компьютерной симуляции

В статье 2003 года философ из Оксфордского университета Ник Бостром изложил вероятность того, что наша реальность – это компьютерная симуляция, придуманная высокоразвитой цивилизацией. В работе он утверждал, что по крайней мере одно из трех предложений должно быть истинным: цивилизации обычно вымирают, не успев развить способность к созданию симуляций реальности; развитые цивилизации обычно не заинтересованы в создании симуляций реальности; мы почти наверняка живем внутри компьютерной симуляции. Недавно астроном Колумбийского университета Дэвид Киппинг внимательно изучил эти положения, также известные как «трилемма» Бострома, и доказал, что вероятность того, что мы действительно живем в симуляции, составляет 50 на 50, сообщает Scientific American.

Существа внутри компьютера

Итак, давайте представим, что мы – виртуальные существа, живущие в компьютерной симуляции. Если это так, то симуляция, скорее всего, будет создавать восприятие реальности по требованию, а не имитировать всю реальность все время – точно так же, как видеоигра, оптимизированная для отображения только частей сцены, видимых игроку. Астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон в ток-шоу «Звездный разговор» (Startalk) высказал предположение о том, что может быть, именно поэтому мы не можем путешествовать быстрее скорости света.

Безусловно, такие разговоры могут показаться легкомысленными. Но с тех пор, как Ник Бостром написал основополагающую статью о симуляции, философы, физики, технологи и даже простые обыватели пытались определить способы, с помощью которых мы можем понять, живем ли мы в симуляции или нет. Отмечу, что большинство исследователей скептически относятся к идее виртуальной вселенной, однако работа Киппинга показывает, что если бы люди когда-либо развили способность имитировать сознательную жизнь, то скорее всего это были бы существа внутри компьютера.

В 2003 году Ник Бостром представил себе технологически развитую цивилизацию, которая обладает огромной вычислительной мощностью и нуждается в некоторой доле этой мощности для моделирования новых реальностей с сознательными существами в них. Учитывая этот сценарий, его аргумент моделирования показал, что по крайней мере одно предложение в следующей трилемме должно быть истинным:

— во-первых, люди почти всегда погибают, не достигнув стадии моделирования;

— во-вторых, даже если люди дойдут до этой стадии, они вряд ли будут заинтересованы в моделировании своего собственного прошлого;

— и в-третьих, вероятность того, что мы живем в симуляции, близка к единице.

Чтобы лучше разобраться в аргументе Бострома о симуляции, Киппинг прибегнул к байесовским рассуждениям. Этот тип анализа использует теорему Байеса, названную в честь Томаса Байеса, британского математика, жившего в 18-м веке. Байесовский анализ позволяет вычислить вероятность того, что что-то произойдет (так называемая «апостериорная» вероятность), предварительно сделав предположения об анализируемом событии (присвоив ему «априорную» вероятность).

Мы не живем внутри симуляции?

Киппинг начал с того, что превратил трилемму в дилемму. Он свел первые два предложения в одно, утверждая, что они оба приведут к одному и тому же результату — мы не живем внутри симуляции.

Мы просто присваиваем априорную вероятность каждой из этих моделей и исходим из принципа безразличия, который является предположением по умолчанию, когда у вас нет никаких данных или склонностей» – сказал Киппинг в интервью Scientific American.

Киппинг также утверждает, что чем больше слоев реальности было встроено в симуляцию (как в матрешку), тем меньше потребуется компьютерных ресурсов. Другими словами, чем дальше вы спускаетесь в кроличью нору, тем меньше вычислительных мощностей вам потребуется для создания убедительной симуляции. Заключение астронома после того, как он пересчитал цифры было следующим: вероятность того, что любая из гипотез верна, составляет около 50 процентов.

Но если бы люди когда-нибудь придумали такую симуляцию, то картина изменилась бы радикально. Следующий этап анализа требовал осмысления «пародийных» реальностей – тех, которые могут порождать другие реальности – и «неродственных» реальностей – тех, которые этого делать не могут. Если бы физическая гипотеза была верна, то вероятность того, что мы живем в бесплодной Вселенной, было бы легко вычислить: она составила бы 100 процентов.

Затем Киппинг показал, что даже в гипотезе симуляции большая часть моделируемых реальностей была бы бесплодной. Это происходит потому, что по мере того, как симуляции порождают новые симуляции, вычислительные ресурсы, доступные каждому последующему поколению, сокращаются до такой степени, что подавляющее большинство реальностей будут теми, которые не обладают вычислительной мощностью, необходимой для имитации будущих реальностей, способных вместить сознательных существ.

Соедините все это в байесовскую формулу, и вы получите ответ: апостериорная вероятность того, что мы живем в базовой реальности, почти такая же, как и апостериорная вероятность того, что наш мир является симуляцией.

Однако если симуляция обладает бесконечной вычислительной мощностью, то мы ни при каких обстоятельствах не увидим, что живем в виртуальной реальности, потому что она может вычислять все, что мы захотим, с той степенью реализма, которую мы хотим. А вот если мы обнаружим, что живем в симуляции, это будет означать, что у нее, скорее всего, ограниченные вычислительные ресурсы. А как вы думаете, что есть реальность и может ли она и правда быть симуляцией?

Источник