7 признаков того, что уровень ваших вибраций повышаются

Изменение частот вибраций с низких на высокие обычно происходит, когда человек переживает духовное пробуждение. Такие изменения дают возможность нам познать свое главное предназначение.
Признаки изменений вибраций могут быть разными. Но есть и определенные черты, с которыми сталкиваются все, кто испытывают духовное пробуждение.
Представляем вашему вниманию несколько из них:
1. Контроль над эмоциями
Вы испытываете больше позитивных и меньше негативных эмоций. Вам удается их контролировать, и поэтому негатив надолго не задерживаются в мыслях и никак не влияют на вас.
2. Расширение кругозора
Вы готовы откорректировать свои взгляды на жизнь. Вы любопытны и открыты чему-то новому.
3. Благодарность
Вам кажется, что у вас есть все, что нужно в этой жизни, и вы благодарны за это. Ваши запросы снизились, а материальных желаний стало гораздо меньше.
4. Повышенная эмпатия
Вы можете поставить себя на место другого человека и понять, что он чувствует или почему поступил определенным образом. Это делает вас более заботливыми и внимательными.
5. Креативность
Вы не хотите придерживаться старых методов, и поэтому пытаетесь найти новые и усовершенствованные способы для привычных вещей.
6. Осознанность
Эта проявляется в вашем отношении к другим. Вы не хотите никому делать больно.
7. Вами сложно манипулировать
Вы больше не оглядываетесь на мнение большинства. Правильное направление подсказывает ваш внутренний компас.
Если вы почувствуете, что ваши вибрации повышаются, попробуйте делать следующее:
- Учитесь прощать
- Будьте добрее
- Отдавая что-либо другим, не ждите, что получите то же самое в ответ
- Медитируйте
- Избегайте негатива
- Почувствуйте безусловную любовь.