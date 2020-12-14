7 признаков того, что уровень ваших вибраций повышаются

Изменение частот вибраций с низких на высокие обычно происходит, когда человек переживает духовное пробуждение. Такие изменения дают возможность нам познать свое главное предназначение.

Признаки изменений вибраций могут быть разными. Но есть и определенные черты, с которыми сталкиваются все, кто испытывают духовное пробуждение.

Представляем вашему вниманию несколько из них: