Солдат Великобритании в прошлом веке массово похищали инопланетяне

Контактеры это люди, которые уверяют, что неоднократно встречались с пришельцами и получали от них информацию. Один из них утверждал, что инопланетяне однажды похитили множество британских солдат, а правительство все засекретило.

Этого человека зовут Билл Брукс, он англичанин, ему сейчас 66 лет и с виду он живет самой обычной жизнью, являясь профессиональным музыкантом.

На на самом деле, по словам Брукса, его похищали пришельцы и много лет воспоминания об этом и последующих странных случаях были подавлены в его памяти и он ничего про это не помнил.

Когда ему было 44 года, он шел однажды вечером после концерта к себе домой. Неожиданно он увидел НЛО, после чего внезапно в его мозгу словно «взорвалась нейронная бомба», он резко и сразу вспомнил множество событий которые происходили в его жизни раньше и которые до сего момента были блокированы неведомыми силами.

Он вспомнил, что впервые увидел инопланетян, когда они похитили его в 10-летнем возрасте. Они выглядели как норвежцы с голубыми глазами и светлыми волосами (то есть Брукс столкнулся с «нордиками»). Всего их было четверо, они сидели в своем корабле, который летал над полем и создавал в пшенице те самые круги на полях.

Приметив мальчика, они забрали его к себе на корабль и там одарили его сверхспособностью телекинеза — теперь Билл мог усилием воли перемещать разные предметы.



Далее в его жизни он много раз встречался с пришельцами, и не только с «нордиками», но с «серыми» и даже с рептилоидами. Они проводили над ним различные медицинские эксперименты, в том числе вводили имплантаты в тело, а потом удаляли их.

Однако самые странные случаи произошли с Биллом, когда он пошел служить в британскую армию. Там у него было много совершенно сюрреалистичных, по его словам, переживаний, одно из которых было связано с экспериментом, который над ним проводили в секретной военной химической лаборатории Порт-Даун (Солсбери).

Той самой, рядом с которой в 2018 году было совершено «покушение» на Скрипаля методом его отравления смертельным агентом «Новичком», в котором обвинили Россию. А до того с Порт-Дауном связывали странную смерть более десятка собственных сотрудников.

Когда Билл Брукс попал в Порт-Даун в 1960-х, там ему стали давать некие психоделические наркотики, заставляли смотреть на вращающуюся черную спираль на стене, иногда задавали разные странные команды. Все это было якобы связано с экспериментами по контролированию психического состояния солдат, чтобы сделать их более агрессивными и при этом полностью послушными командирам.

В 1968 году Брукса послали в Германию, в казармы Демпси в Зеннелагере, где он встретил некую сверхъестественную сущность:

«Моя комната была на втором этаже огромного четырехэтажного здания, построенного еще до Второй Мировой. Я делил ее с тремя другими молодыми солдатами, у каждого был свой шкафчик и кровать. Однажды ночью я проснулся от звука шагов, словно кто-то идет по нашему голому деревянному полу. Я решил, что это валлиец, который спит у окна, напился и возвращается с пьянки. Слегка приподнявшись, я разглядел, что это на самом деле не он. Я увидел ужасное нечто, которое выглядело как раненый солдат, горящий изнутри. И головы у него не было».

Одно это призрачное видение могла бы свести с ума любого, но впереди Брукса ждало еще большее потрясение. Он узнал, что на этой же базе в плену удерживалось инопланетное существо, которое сюда поместили американские военные чиновники.

А потом произошло следующее:

«Был поздний осенний вечер, часов 8 или 9. Мы находились в поле на наших передовых позициях во время тренировки по имитации газовой атаки. Я был вместе с солдатом по имени Джо. В какой-то момент мы увидели, что к нам подбирается странный оранжевый туман и приняли это за начало тренировки. Мы побежали в наш лагерь к другим солдатам, чтобы предупредить их надеть противогазы, но увидели, что все они мирно спят в своих машинах. Нам кое-как удалось разбудить их и рассказать про странный туман. На это нам ответили, что это невозможно, потому что тренировки по газовой атаке были неожиданно отменены. Тогда мы с Джо пожали плечами «Отменены, значит отменены» и тоже пошли искать себе место для ночлега. Однако, когда мы с Джо нашли подходящее место и прилегли, я увидел невероятную сцену. Со стороны, где мы увидели оранжевый туман, разгорелся очень яркий свет и все заволокло дымкой. А когда я отвернулся от света и посмотрел на наших солдат, я увидел сцену, которую посчитал бы невозможной».

Что увидел Билл Брукс? То, что солдаты в его лагере начали подниматься один за другим и шли как зомби к источнику яркого света. Они двигались словно в трансе.

«Люди шли разом, как будто им отдали приказ. Они вылезали из машин, в которых спали на краю поля. Они шли к свету, а свет исходил от некоего объекта, который располагался посредине поля. Из-за яркого света и думки, я едва мог что-то рассмотреть, но кажется оно было похоже на крупное транспортное средство. Все наши ребята были уставшими после целого дня тренировок, но они двигались в унисон, при этом их глаза были закрыты, они все еще спали. Мы с Джо не поверглись этому влиянию вероятно потому, что мы еще не успели заснуть. Я решил пойти и посмотреть, куда идут наши солдаты, но Джо просил меня оставаться на месте. Тогда я еще не знал, но походу Джо увидел, что из леса вышли какие-то люди с пистолетами и они шли по полю прямо в нашу сторону. Наш автомобиль был припаркован примерно в 100 ярдах от края леса, поле находилось от нас по правую руку и там, я теперь уже точно понимал, стоял большой НЛО. Внезапно я увидел перед собой мужчину в черном комбинезоне и с маленьким квадратным синим значком на рукаве. Потом появились еще такие же мужчины и все они были с оружием в руках. Все они были блондинами и все были одеты одинаково. Тот мужчина, что возник передо мной, показал мне свой пистолет, а потом сказал мне идти к источнику света. Я колебался, я не хотел туда идти!»



Потом Билл Брукс потерял сознание, а когда он очнулся, то увидел, что все еще находится на поле, а рядом с ним стоят несколько высокопоставленных военных офицеров. Странным было то, что все они были одеты в военную форму устаревшего образца, которую перестали использовать еще много десятилетий назад.

Билл видел, что в руках у них было оружие и они наставили его на него. Потом он снова потерял сознание, а когда пришел в себя, то находился уже в своей казарме и все вокруг делали вид, что вообще ничего не произошло.

Потом его и Джо вызвали военные и видимо понимая, что они еще что-то помнят, строго приказали им обоим молчать обо всем, что они видели ночью. После они подписали документ о неразглашении, а потом Билл Брукс просто забыл на годы об этом и других странных происшествиях в своей жизни. До того самого момента, пока в 44 года не увидел НЛО на небе, возвращаясь домой с концерта.

Когда Брукс все вспомнил, он начал попытки рассказать правду о том, что с ним произошло. Он нашел человека, который изучает истории похищенных пришельцами — Джоан Саммерскалес и вместе с ней написал книгу о своем опыте под названием «44: Основано на правдивой истории бывшего солдата, включая похищение пришельцами» («44: Based on an Ex-Soldier’s True Story of Life-Long Encounters Involving Alien Abduction»). Книга вышла в 2016 году.

Источник