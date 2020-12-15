Лунный гороскоп на 15 декабря

ПОСТЗАТМЕНИЕ

Луна в Козероге в 06:34. 2 лунный день

00:00 — 06:34 Луна без курса — отложите все важные дела в это время!

16:00 — 19:21 Венера без курса — отложите дела в венерианской тематике.

Энергетика дня: желание управлять, но не самому исполнять, настойчивость.

Рекомендации: в начале лунного цикла хорошо будет планирование. Исключайте недовольства и претензии.

Символ дня — Лампада



Начинается лунный месяц. Воспринимайте его как «фундамент» всего будущего месяца. От того, как он будет «заложен», зависит очень многое. Именно это время отведено для планирования событий, которые должны произойти в течение данного лунного месяца. Лучшим будет посвятить период Новолуния духовному очищению. Полезным будет уединиться, настроиться на новый лунный месяц, и весь наступающий год. В течение дня в общении контролируйте свои эмоции. Общение с малознакомыми людьми может оказаться разрушительным. Сглаживайте неурядицы, которые могут возникнуть в супружеских отношениях.



Первая половина дня — это время, когда необходимо расставить все точки над «i» и подвести черту под прошлыми планами, делами и отношениями. Неблагоприятно это время для контактов с новыми партнёрами. В то же время благоприятен контакт с родными и старыми партнерами, которые окажут поддержку и дадут правильный совет. Во второй половине присутствует возможность обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, рискованные мероприятия. Вероятность их реализации крайне невысока.



Иллюзии и мечты, а также тяга к чувственным удовольствиям часто захватывают сознание многих людей. Самопотакание, неправильные действия, обманы могут негативно сказаться на бизнесе и творческих планах, обусловить потери начинающегося лунного месяца. Все слова этого дня станут фундаментом для последующих событий, поэтому следите за тем, что вы делаете и говорите. Из своего рациона следует исключить мясо.



Сон сегодня обычно светлый, радостный и, как правило, вещий.

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