Почему не стоит копить деньги

Вы когда-нибудь пытались накопить определенную сумму денег? Будь то 200 тысяч рублей на первый взнос за автомобиль или 2 миллиона для запуска бизнеса. Вспомните: легко ли вам это удалось?

Очень часто люди ставят себе грандиозную финансовую цель и изо всех сил начинают копить. Экономят на себе, на отдыхе и развлечениях, даже порой на еде. Работают по 18 часов в сутки, откладывают каждую тысячу… и вскоре начинают переживать из-за любой потраченной суммы! Тем самым транслируя энергию жадности и бедности – и блокируя потоки энергии роскоши и изобилия.

Почему так происходит?

Вадим Зеланд почти в каждой своей книге «Трансерфинг реальности» повторяет, что деньги – это энергия. А энергию накапливать не нужно, её и так достаточно:

«Мы буквально купаемся в ней. Накапливать – все равно что плавать в озере и держать за щеками воду про запас. Не старайтесь накопить энергию, а позвольте ей просто свободно проходить через вас в виде двух встречных потоков». В противном случае образуется застой. Деньгам, как и энергии, нужен выход. Поэтому не стоит складывать их в баночку, ограничивать себя во всем и концентрироваться на конкретной сумме, засыпая и просыпаясь с мыслью: «Я хочу 10 миллионов рублей, вот ещё столько-то времени – и я их накоплю!»…

Не медитируйте на деньги как таковые. Ставьте в приоритет цель, которую сможете реализовать с их помощью. Желайте не 10 миллионов, а квартиру, которую на них купите.

Почему, согласно трансерфингу, крутить целевой слайд на конкретную сумму опасно?

Деньги сами по себе ничего не стоят – они даются нам на дело. Это не самоцель и не средство, а всего лишь атрибут цели. А значит, нужно научиться крутить целевой слайд не на конкретную цифру, не на набор бумажных купюр – а на то, какую цель эти деньги помогут вам реализовать.

Если вы постоянно держите в мыслях, что должны во что бы то ни стало накопить определённую сумму – вы тем самым завышаете важность (даже если всё осознаете), блокируете энергетические потоки и лишаете себя возможности обладать этим ресурсом.

Если же направляете своё внимание на цель – деньги для её осуществления «волшебным» образом появляются сами.

Это понимали все по-настоящему богатые и успешные люди, в том числе Д.Д.Рокфеллер, который так и говорил:

«Если ваша единственная цель состоит в том, чтобы стать богатым, вы никогда не достигнете её».

Принцип трансерфинга — тратить деньги, а не копить

В книге «Трансерфинг реальности» просто и понятно объясняется, почему не стоит копить деньги:

«Стремление копить кругленькую сумму и как можно меньше тратить ведёт к созданию сильного потенциала: в одном месте скапливается и никуда не уходит. В таком случае велика вероятность потерять всё. Деньги нужно разумно тратить, чтобы было движение. Там, где нет движения, появляется потенциал. Богатые люди не зря занимаются благотворительностью. Так они снижают избыточный потенциал накопленного богатства».

Как только мы начинаем копить, автоматически завышается важность денег. И вместо того, чтобы расслабиться и сфокусироваться на цели, мы всё больше волнуемся и зацикливаемся на зелёных купюрах, лишая себя возможности обладать желаемым.

Возникает избыточный потенциал, и мы сами не успеваем заметить, как уже все мысли крутятся вокруг одного – денег. И мы чуть ли не 24 часа в сутки думаем: сколько уже отложили? как отложить ещё? как накопить побольше? где сохранить?… В голове будто происходит короткое замыкание, как в электросети: копить, копить, сохранить, закрыть в сейф, положить в банку, отнести в банк…!

Избыточный потенциал блокирует энергию денег – и копить становится всё сложнее и сложнее, даже если начиналось всё хорошо и средств было достаточно. Ведь, согласно Трансерфингу, избыточные потенциалы создают дисбаланс, который равновесные силы устраняют любым путём. И чаще всего они действуют НЕ в нашу пользу.

Как снизить важность, если очень нужны деньги?

Начните фокусироваться на результате, на уже реализованной цели, а не на процессе её достижения. Станьте транслятором чистой энергии намерения, доверяйте Вселенной – и избыточные потенциалы исчезнут сами, а вы перейдете на ту линию жизни, где ваша цель (та самая, для которой нужны были деньги) уже воплотилась в реальность.

Да, волнение и страх – это естественное состояние, если деньги заканчиваются, копить не получается, а долги и кредиты не позволяют свободно вздохнуть… Но не жаждите обладать миллионами – иначе равновесные силы просто не дадут вам этого сделать!

Вадим Зеланд в такой ситуации советует, прежде всего, снизить важность:

«Для того, чтобы снизить важность, необходимо для начала вспомнить и отдать себе отчет: проблемная ситуация возникла вследствие важности… Остановитесь, отряхнитесь от наваждения и вспомните, что такое важность. Потом намеренно измените свое отношение к ее объекту».

– Хорошо, но как это сделать?, – спросите вы, – Если важность просто зашкаливает? Если я не могу не думать о деньгах, если на мне лежит ответственность не только за себя, но и за других…?

К сожалению, если вы уже оказались в ситуации, когда срочно нужная большая сумма денег, а её нет… то обстоятельства едва ли в одночасье изменятся. Но даже если вы не можете повлиять на ситуацию, у вас всегда остаётся одна возможность – повлиять на своё отношение к ней.

Это ваше право, это единственное, чем вы всегда можете управлять, что бы ни случилось. Наверное, это один из главных принципов Трансерфинга. И самое лучшее, что вы можете сделать – это выбрать другое состояние. Сейчас вы испытываете страх и волнение, которые сковывают вас, парализуя все мысли и лишая возможности объективно оценивать обстоятельства…

Мы предлагаем вам выдохнуть, сделать два шага назад и попробовать отнестись к деньгам чуть-чуть проще в этот момент. Не ввязывайтесь в битву с маятником, который вас истощает и лишает последних сил. Лучше всего просто отойти в сторону и начать наблюдать за происходящим.

Снизьте важность любым физическим действием: выйдите на улицу и бегите, прыгайте, отжимайтесь – всё, что угодно. Трансформируйте избыточный потенциал через тело.

Воспользуйтесь техникой Вадима Зеланда под названием инверсия реальности. Доведите страх до абсурда, кричите, поддавайтесь панике, рвите на себе волосы… Сломайте привычную реакцию на события, «обманите» маятник, сбейте его с толку!

Т рансформируйте энергетические блоки в расслабление и смех. Представляйте, что всё происходящее – просто захватывающий квест. Звучит как абсурд? Однако именно юмор – ваш первый помощник в вопросах снижения важности.

Осознайте, что в пространстве есть вариант, где вы живете в изобилии, без долгов и финансовых проблем. Нужно только поменять своё состояние и перейти на эту линию роскоши и успеха. Это возможно, если вы станете транслятором спокойствия и расслабленности.

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