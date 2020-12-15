Неужели Африка разделится на два континента

Земля тоже живая, внутри нее постоянно происходят некие изменения. Ведь когда-то у нас не было такого количества континентов, лишь со временем, когда суша раскалывалась на части, образовались новые материки. Какие-то территории ушли под воду и стали дном океанов.

Перемены происходят и сегодня, земная кора постоянно движется, происходят землетрясения, на поверхности образуются трещины разного размера и длины.

Сегодня геологи очень внимательно наблюдают за определенными территориями в Африке. В области Восточно-Африканской рифтовой долины в Кении образовалась гигантская трещина, которая вполне может означать раскол материка в будущем. Здесь местность сформирована двумя тектоническими плитами — Аравийской и Африканской, которые уже много миллионов лет соединены вместе. С высоты птичьего полета вся долина — это узка и длинная впадина в земной коре. Ширина ее не превышает 20 м. Само основание находится у Красного моря и служит его продолжением.

В наши дни тектонические плиты пришли в движение и между ними образовался гигантский раскол в виде трещины 15 м в глубину. Она не только расколола землю, но и разделила Найроби — столицу Кении — и городок Нарок. В длину трещина простирается на несколько километров. Место раскола постоянно увеличивается, через несколько миллионов лет Африка может превратиться в два отдельных континента. Нужно отметить, что образование трещины сопровождалось неслабым землетрясением.