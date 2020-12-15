Неужели Африка разделится на два континента

Земля тоже живая, внутри нее постоянно происходят некие изменения. Ведь когда-то у нас не было такого количества континентов, лишь со временем, когда суша раскалывалась на части, образовались новые материки. Какие-то территории ушли под воду и стали дном океанов.
Перемены происходят и сегодня, земная кора постоянно движется, происходят землетрясения, на поверхности образуются трещины разного размера и длины.
Сегодня геологи очень внимательно наблюдают за определенными территориями в Африке. В области Восточно-Африканской рифтовой долины в Кении образовалась гигантская трещина, которая вполне может означать раскол материка в будущем. Здесь местность сформирована двумя тектоническими плитами — Аравийской и Африканской, которые уже много миллионов лет соединены вместе. С высоты птичьего полета вся долина — это узка и длинная впадина в земной коре. Ширина ее не превышает 20 м. Само основание находится у Красного моря и служит его продолжением.
В наши дни тектонические плиты пришли в движение и между ними образовался гигантский раскол в виде трещины 15 м в глубину. Она не только расколола землю, но и разделила Найроби — столицу Кении — и городок Нарок. В длину трещина простирается на несколько километров. Место раскола постоянно увеличивается, через несколько миллионов лет Африка может превратиться в два отдельных континента. Нужно отметить, что образование трещины сопровождалось неслабым землетрясением.
В чем причина такого явления? Их может быть несколько, начиная от проливных дождей, которые были очень обильным в 2019 году. Потоки воды способствовали обнажению трещины. Еще и вулкан Сусва, расположенный неподалеку, проснулся и вызвал в земной коре движения. Все это в совокупности повлияло на движение плит, которые лежат рядом и постепенно отдаляются друг от друга — в год где-то на 3 см.
Из городка проехать в столицу с этой стороны стало невозможно, так как трещина образовалась именно там, где проходит трасса. Люди пытаются предпринять какие-то меры — пустоты засыпают большим количеством камней, но это помогает ненадолго, ведь разлом понемногу увеличивается. Вести борьбу с движением материков для человека непосильная задача. Но бездействие тоже не приведет ни к чему хорошему. Местное правительство должно решать задачу, связанную с обеспечением безопасности населения. Экологи вместе с геологами внимательно следят за тем, что будет дальше, наблюдают, как ведут себя плиты. Власти тем не менее недооценивают реальные риски, ведь расположенная в месте разлома железная дорога продолжает функционировать.
Места эти отличаются своей уникальностью. В 2005 году здесь началось извержение сразу двух вулканов, которые еще и находятся неподалеку друг от друга. Трещина не заставила себя долго ждать после такой сейсмоактивности. Только образовавшийся тогда разлом за 3 недели стал больше в ширину на 8 м. Из него понемногу начала просачиваться магма. В итоге ее набралось столько, что литосферные плиты под таким давлением и высокой температурой стали отдаляться еще быстрее. Что будет дальше, никто не знает, но наблюдения продолжаются.