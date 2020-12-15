Будьте храбрыми и отпустите то, что больше вам не принадлежит

Не имеет значения, что это может быть: чувства, отношения, что-то материальное. Если это уже не ваше, то нужно научиться отпускать.
Если что-то заставляет вас топтаться на месте или застревать в безвыходном положении, если что-то приносит только вред и страдания, то сделайте себе одолжение и наберитесь смелости, чтобы отпустить это.
Это могут быть отношения, за которые вы держались достаточно долго. И неважно, насколько правильными или неправильными они были. Главное то, что их уже нет смысла держать. Подсознательно вы понимаете это, но все же, стараетесь реанимировать их. Возможно, вы просто напуганы и не хотите смотреть в будущее. Вдруг у вас больше не будет ничего похожего на эти отношения, пусть и неудачные? А может быть, вам просто удобно быть в таком положении? Потому что здесь вам все знакомо. И потому вы продолжаете вести бессмысленную борьбу с собственными страхами, приходящими из-за неудавшихся отношений.
А может быть вы просто убедили себя в том, что так и должно быть? Вы привыкли улыбаться всем окружающим, делать вид, что ваши глаза сияют от счастья. И вы просто не можете остановиться. Потому что вы не знаете, что делать дальше, как изменить ситуацию, как заставить себя решиться на важный шаг.
Может быть, вы настолько свыклись с ощущением боли и страданий, что просто смирились со всем происходящим и сами обрекли себя на такое существование. На самом деле вы просто забыли, что такое быть счастливым.
Если что-то не служит и не принадлежит вам, отпустите это.
Особенно, если это блокирует вашу возможность реализовать свой потенциал. Да, это может быть больно и не так уж и быстро. Но главное решиться и начать это делать. Как только пройдет нужное количество времени, вы начнете ощущать облегчение. И тогда уже вы посмотрите на мир совершенного другими глазами.
Вам станет любопытно: вы обернетесь назад, чтобы понять, что же все-таки произошло. Почему раньше вы не замечали кипящую и счастливую жизнь вокруг, ведь она все время была рядом! И только теперь вы поймете, что беспокоиться уже не о чем, что все позади и дальнейшее зависит только от вас.
Нам свойственно принимать исключительно то, что дает нам жизнь: будь то нечто хорошее или плохое. Возможно, вам не под силу контролировать это, но вы способны по-своему реагировать на происходящее.
Запомните одну простую поговорку: «Если жизнь подкидывает вам несколько лимонов, самое время сделать для себя немного лимонада».
Да, какие-то ситуации могут потянуть вас вниз или причинить боль, но только вам решать сможет ли она сломать вас или сделать сильнее. В наших инстинктах заложена борьба — это то, что нам не чуждо. Мы способны преодолевать любые препятствия, если не засорять ум лишними эмоциями. Так что, даже если вы думаете, что у вас нет сил для подобной борьбы, знайте, что это не так.
Поверьте в свои силы и в то, что вам хватит воли отказаться от всего лишнего. Что вы сможете пережить любую сложную ситуацию и боль. На самом деле она помогает помнить о том, насколько вы были стойким в тот момент. И только приняв этот факт, вы научитесь заглушать ее. Она утихнет и прольет свет на то, каким на самом деле счастливым человеком вам повезло быть.