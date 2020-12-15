Будьте храбрыми и отпустите то, что больше вам не принадлежит

Не имеет значения, что это может быть: чувства, отношения, что-то материальное. Если это уже не ваше, то нужно научиться отпускать.

Если что-то заставляет вас топтаться на месте или застревать в безвыходном положении, если что-то приносит только вред и страдания, то сделайте себе одолжение и наберитесь смелости, чтобы отпустить это.

Это могут быть отношения, за которые вы держались достаточно долго. И неважно, насколько правильными или неправильными они были. Главное то, что их уже нет смысла держать. Подсознательно вы понимаете это, но все же, стараетесь реанимировать их. Возможно, вы просто напуганы и не хотите смотреть в будущее. Вдруг у вас больше не будет ничего похожего на эти отношения, пусть и неудачные? А может быть, вам просто удобно быть в таком положении? Потому что здесь вам все знакомо. И потому вы продолжаете вести бессмысленную борьбу с собственными страхами, приходящими из-за неудавшихся отношений.