15 интересных фактов про психологию человеческого поведения

И это экспериментально доказано – одной группе людей, прошедших текст на развитость логического мышления сообщили, что результаты неудовлетворительны и те активно начали высказывать свои религиозные и национальные предубеждения, причем, будучи полностью уверенными в своей правоте. Иными словами, унижение других повышает самооценку.

К примеру, тяжесть ассоциируется с властностью и если работодателю предоставить резюме в тяжелой папке, то уже подсознательно он будет относиться к кандидату серьезно. Также твердость ассоциируется с негибкостью, к примеру, если человек постоянно сидит на жестком стуле, то неохотно участвует в переговорах. Ощущение холода многие связывают с одиночеством, а шероховатость – со сложностью в отношениях и прочее.

4. Люди могут не выполнять обещания и вести себя аморально, если они знают, что не нужно будет объяснять свое поведение.

Но находясь на виду, люди склонны вести себя прилично. Например, в одном из кафе самообслуживания развесели на стенах фотографии человеческих взглядов и практически все люди послушно убирали за собой посуду.

5. Для вранья приходится прикладывать массу ментальных усилий – одновременно говорить ложь и скрывать правду.

Это заставляет людей использовать в речи более короткие предложения. И с задачами на сообразительность такие люди справляются с трудом.

6. Поведение человека всегда влияет на его моральные качества, а не наоборот.

Поскольку при совершении аморальных поступков люди начинают по-другому оценивать, какое поведение допустимо, а какое нет.

7. Окружающие смотрят преимущественно на внешность и люди с миловидными чертами лица считаются более честными, хотя это может быть заблуждением.

Даже профессионалам в большинстве случаев не удается правильно определить, врет или не врет человек с приятной внешностью.

8. Люди склонны считать, что те, кто добился финансового благополучия, более умны и сообразительны.

А те, кто живут в нищете и страданиях – заслужили это. Хотя на самом деле это не так.

9. Люди склонны сравнивать себя с окружающими и преимущественно в финансовом плане.

Не зря существует поговорка – «счастливее тот, у кого денег больше, чем у соседа». Эта фраза частично поясняет, почему некоторые остаются недовольными даже при условии финансового благополучия, поскольку увеличив свой доход человек начинает общаться с другим кругом лиц, более обеспеченных и чтобы сровняться с ними, нужно приложить еще больше усилий.

10. При гневе усиливается желание обладания.

11. Если предстоит принятие сложного решения, большинство людей предпочитают бездействовать, оставив все как есть.

12. Если человек теряет над чем-либо контроль, он может даже поверить в теорию всемирного заговора, поскольку видит не существующие на самом деле закономерности.

13. Если люди быстро принимают решение, то даже при положительном результате может возникнуть чувство сожаления.

Это обусловлено тем, человек ощущает, будто поспешил и времени хорошо все обдумать не оставалось.

14. Не все риски воспринимаются людьми одинаково.

К примеру, мужчина может не бояться дрессировать тигров, но стесняться познакомиться с женщиной.

15. Скучные люди в большинстве своем доброжелательны

И всегда стараются помочь окружающим.

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