Феноменальный НЛО снят над Аргентиной

6 декабря 2020 года аргентинским фотографом Сантьяго Аревало, который расположился на берегу озера, чтобы поснимать Млечный путь, случайно было снято следующее загадочное атмосферное явление:

О съемке объекта Сантьяго Аревало рассказывает следующее:

Мы все сидели на песке, смотрели на звезды и некоторое время разговаривали. Внезапно, около 1.30 ночи мы увидели, что из-за гор, на другой стороне озера, начинает появляться какое-то белое свечение. И сразу после этого в небе загорелся огромный светящийся объект.

Сначала мы подумали, что это луна вышла из облаков, но луна оказалась квадратной и появилась вообще в другом секторе, с совершенно противоположной стороны. Я подбежал к штативу, чтобы повернуть камеру в этом направлении и успеть снять хотя бы еще что-нибудь.

Всё в ролик не попало и, по словам фотографа, там сначала появилась просто какая-то яркая точка в ореоле треугольника, после чего всё трансформировалось в картину, записанную на ролике.

Аномалий в небе люди снимают сегодня очень много. Так 3 декабря сего года гражданин из Мексики решил поснимать химтрейлы. Однако, к его большому удивлению из химтрейла вылетел какой-то белый продолговатый объект и понесся в неизвестном направлении:

А вот это чудо сняли во Флориде. Сами по себе огоньки не очень интересны, но так получилось, что огоньки сняли разные люди – с разных дистанций и под разным углом зрения. Это исключает фейк и дает впечатление об огромных размерах объектов, что исключает какие-то БПЛА:

Тем не менее то, что было над Аргентиной уже не вписывается ни в какие рассказы про дирижабли, БПЛА, атмосферные зонды и прочие глупости. Оно вообще ни во что не вписывается. Если посмотреть ролик из Аргентины, не зная его предысторию, то можно подумать, что это фрагмент фильма 1970-х про взлет корабля инопланетян. Тогда компьютерной графики не было и режиссеры выкручивались яркими источниками света, которые поднимали над макетом какой-то горной местности.

Но здесь не макет, а лампочка дает света, как атомная электростанция. Единственное, чего не хватает – чтобы такая штука пролетела где-то над городом. Хотя, думаем, что это случится довольно скоро, так что следим за развитием событий.

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