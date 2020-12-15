Хотите перемен? Задайте себе «волшебный» вопрос

Все начинается с неприятной эмоции — раздражения, гнева или грусти. Например, вас бесят окружающие. Пожилая женщина, которая продолжает размеренно расспрашивать о чем-то фармацевта, несмотря на скопившуюся за ней очередь. Водитель соседней машины, злостно нарушающий скоростной режим. Если б только все вели себя «нормально», от вашего раздражения не осталось бы и следа!

Или же вы чувствуете тоску. Эта темная полоса, кажется, никогда не закончится. Жизнь несправедлива, вам никогда не везет. Вот бы вы могли стать чуточку счастливее…

Действительно ли причина вашего состояния в том, что окружающие так себя ведут, или вам самим недостает везения? Едва ли. Но дело в том, что нам самим зачастую очень сложно правильно определить, в чем наша настоящая проблема. К счастью, разобраться в этом помогает терапия.

Вместо того чтобы пытаться определить проблему, вам предлагают представить изменения, которых вы хотите достичь

Обычно тот запрос, с которым клиент приходит на первый прием, — это вовсе не то, над чем действительно стоит поработать. В рассмотренном выше случае, например, совершенно очевидно, что работать с поведением других — дотошной пенсионерки или лихача на дороге — невозможно, хотя клиенты часто приходят в терапию именно с жалобами на других людей.

Чтобы мы могли это осознать, терапевт предлагает следующее. Он говорит что-то вроде: «Представьте, что случится чуд и ваша проблема в одночасье решится — например, сегодня ночью, пока вы будете спать. Как вы это поймете завтра утром, когда проснетесь? Что изменится? Каким будет ваш день? Что вы будете делать?»

Цель этого упражнения — максимально красочно представить себе изменения. Ограничиться ответом: «Я почувствую себя счастливее» — не получится, надо копать глубже. Как вы будете ощущать себя физически? Что сделаете сразу после пробуждения? Какой будет каждая деталь вашего дня?

Вместо того, чтобы пытаться четко определить проблему, что довольно сложно, вам предлагают представить себе изменения, которых вы хотите достичь.

ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ?

Это привносит определенность

Для того, чтобы представить себе жизнь без текущей проблемы в максимальных подробностях, придется отказаться от размытых формулировок типа «я буду счастливее» или «я перестану раздражаться». Это сложно. Куда привычнее обобщать и отделываться общими фразами.

Мы в большинстве своем предпочитаем не сталкиваться с конкретными чувствами, воспоминаниями, мыслями, ведь зачастую это болезненный опыт. Переживать его не хочется, но нужно. Цель не в том, чтобы копаться в прошлом, а в том, чтобы сосредоточиться на настоящем и будущем.

Это делает проблему разрешимой

Мы часто думаем, что в нашей ситуации ничего нельзя поделать. Проблема видится настолько глобальной, что начисто лишает нас способности радоваться жизни. Кажется, так будет всегда. И подобный настрой нас парализует.

Вопрос терапевта заставляет хотя бы представить, что возможен и альтернативный сценарий. Фантазии о том, что проблема исчезнет и какой будет наша новая жизнь, делают ситуацию потенциально разрешимой.

Ответ на вопрос содержит в себе решение

Психотерапевт предлагает нам задуматься об изменениях, которых мы хотим достичь. И в описании этих перемен уже есть и представление о проблеме, и ее возможное решение.

Например, в случае, когда мы чувствуем тоску из-за безрадостности и несправедливости жизни, перемены мы можем описать следующим образом: «Я просыпаюсь утром и чувствую себя бодрым и более энергичным, чем обычно. Мне не терпится поскорее встать. Я натягиваю любимые штаны и готовлю себе на завтрак любимую яичницу. Сегодня выходной, и я могу выбраться с семьей за город».

Проанализировав, что в этом дне появилось нового (прилив энергии и оптимизма, возможность получать удовольствие от простых вещей, общение с близкими), можно понять, в чем состоит главная проблема. В данном случае, скорее всего, речь о негативном настрое, одиночестве и отсутствии удовольствий.

Наш ответ может включать в себя самые разноплановые моменты, которые могут привести к желаемым переменам. В описанном примере это и забота о себе (готовность приготовить себе любимое блюдо), и общение с другими.

Главное — привносить в свою жизнь все это можно уже сейчас, не дожидаясь, когда проблема разрешится «глобально». Делать маленькие шаги, совокупность которых и приведет к изменению ситуации.

О ЧЕМ ВАЖНО ЗНАТЬ

Конечно, если вы, к примеру, страдаете от депрессии, описанный метод вам вряд ли поможет — в случае с подобными состояниями все куда сложнее. Так что не стоит убеждать себя и других «просто делать то, что нравится» и ждать, что проблема решится. Не решится. В данном случае необходимо как можно скорее обратиться за помощью к специалисту.

Однако большинству из нас все-таки полезно знать: то, что мы считаем своей настоящей проблемой, в большинстве случаев ею не является. А чтобы выяснить истинное положение дел, эффективнее всего будет сосредоточиться на переменах. Представьте их себе максимально четко и подробно, начните действовать — и результат не заставит себя долго ждать.

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