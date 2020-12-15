Болид и землетрясения в день солнечного затмения. Приключения начинаются?

14 декабря 2020-го года жители Южной Америки наблюдали солнечное затмение – затмение очень необычное по ряду причин, о чем мы рассказывали в посвященных ему материалах. И, как и следовало ожидать – на пике затмения в Чили случилось землетрясение М6.0:

Если бы дело происходило где-то в X веке – бедные дикари умерли бы от разрыва сердца или рехнулись от ужаса, но просветленная публика третьего тысячелетия отделалась легким испугом и трясущими штативами с аппаратурой:

Тем не менее, несмотря на просвещенный XXI век ситуация сложилась довольно странная – тут тебе и землетрясение, и солнечное затмение, настоящее два в одном. Но приключения продолжились и по прошествии пары часов долбануло в Норвегии:

USGS пишет М5.8, другие ресурсы даже больше шести, но в любом случае около М 6.0. То есть ситуация сложилась неординарная. А когда пришли еще и вести с земли – неординарной она стала еще больше:

Таким образом там было не только землетрясение, но и здоровенный болид. Время съемки ролика оценить сложно, социальные сети отражают только момент публикации, но нельзя исключить, что землетрясение было вызвано падением болида – судя по кадрам камень был довольно здоровый.

При этом, как мы уже сообщали ранее, 16-го и 18-го декабря мимо Земли пролетят два астероида: астероид 2020 XF4 диаметром 20 метров на дистанции 0.9 LD

и астероид 2020 XX3 диаметром до 10 метров на дистанции 0.15 LD

Итого будет уже 103 астероида на дистанции меньше лунной за год. Кроме того, то, что упало в море напротив Норвегии было тоже довольно большим. Если исключить какие-то битвы “марсиан”, что тоже вполне может быть, то камень был диаметром несколько метров и все три определено идут группой.

Вряд ли, конечно, непосредственно в этой группе есть и что-то экстремально большое, но другие крупные камни в ближайшие дни будут падать. И закончится это все может падением какого-то действительно очень крупного небесного тела, о чем хором предупреждают мистики, так что следим за развитием событий.

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