Конспирологическое. The Economist 2021: расшифровка

В середине ноября 2020-го года журнал The Economist подкинул мировым теоретикам заговора новую кость в виде очередной обложки-прогноза на 2021-й год или даже более. Всё, как считают конспирологи, в рамках старого и древнего правила хозяев этого мирка: они должны сообщить бесполезным едокам и тупым овцам свои планы на будущее, что, согласно вселенским принципам снимает с великих начальников ответственность за их поступки. Великие начальники, во всяком случае, так почему-то думают.

В былые годы каждую новую обложку “Экономиста” народ обсуждал со страшной силой, пытаясь угадать даты грядущего звездеца, однако, сейчас никакого особого ажиотажа нет. Отчасти это связано с тем, что с приходом короны звездец уже практически наступил и единственное, что пока непонятно – каким и когда будет его финальный этап. Кроме того, все эти малочитаемые каламбуры народ уже слегка достали, поскольку все расшифровки прошлых обложек не сильно оправдались – хотя и было несколько весьма знаменательных попаданий.

Тем не менее, картинка всё-таки обсуждается, поскольку ближе к финалу тут всё практически открытым текстом: однорукий бандит с четырьмя барабанами, один из которых остановился на лице господина Байдена или похожего на него человека. На этом основании все хором истолковали остановленный барабан как жестко решенный вопрос, альтернативой чему были или раскол США, или атомная война. Однако, на самом деле всё там не просто так.