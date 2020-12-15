Конспирологическое. The Economist 2021: расшифровка

В середине ноября 2020-го года журнал The Economist подкинул мировым теоретикам заговора новую кость в виде очередной обложки-прогноза на 2021-й год или даже более. Всё, как считают конспирологи, в рамках старого и древнего правила хозяев этого мирка: они должны сообщить бесполезным едокам и тупым овцам свои планы на будущее, что, согласно вселенским принципам снимает с великих начальников ответственность за их поступки. Великие начальники, во всяком случае, так почему-то думают.
В былые годы каждую новую обложку “Экономиста” народ обсуждал со страшной силой, пытаясь угадать даты грядущего звездеца, однако, сейчас никакого особого ажиотажа нет. Отчасти это связано с тем, что с приходом короны звездец уже практически наступил и единственное, что пока непонятно – каким и когда будет его финальный этап. Кроме того, все эти малочитаемые каламбуры народ уже слегка достали, поскольку все расшифровки прошлых обложек не сильно оправдались – хотя и было несколько весьма знаменательных попаданий.
Тем не менее, картинка всё-таки обсуждается, поскольку ближе к финалу тут всё практически открытым текстом: однорукий бандит с четырьмя барабанами, один из которых остановился на лице господина Байдена или похожего на него человека. На этом основании все хором истолковали остановленный барабан как жестко решенный вопрос, альтернативой чему были или раскол США, или атомная война. Однако, на самом деле всё там не просто так.
К обложке не нужно особо присматриваться, чтобы заметить – рисунок делит диагональная тень, которая практически ни один их символов на барабане не захватывает – делит она только символ с Байденом, приблизительно вот так:
К чему такой прямой намек на какое-то перерождение и кто скрывается за маской/спиной господина Байдена неясно. Хотя, судя по позиции барабана при любом варианте кто бы там не скрывался – он и победил.
Второй момент, на который не обратил внимание ни один из ютубовских “расшифровщиков посланий иллюминатов” – это восход какого-то светила в основании автомата
Светило в кадр не попало, видны только его лучи, но лучи эти подозрительно красные. Причем, красные они на фоне красноватого неба. Значит ли это, что в 2021-м году нам покажут Нибиру или это восходит что-то другое – этого никто, кроме, конечно же, рептилоидов, даже не знает.
Наконец, заслуживает отдельного упоминанию вирус, который нарисован сразу на ДВУХ барабанах. Почему вирус рядом с вакциной на первом – оно как бы понятно, но почему вирус и на четвертом? Что, художник не знал, что нарисовать? Так нарисовал бы Грету – ей самое место рядом с горящими от глобального потепления листочками и ветряными турбинами. Но нет – там не Грета, а вирус. Следовательно – это будет не корона, а какой-то другой возбудитель.
Все остальные представленные символы очевидны: вакцина, младенец в наморднике, «ТикТок», китайский флажок, Скайп с телекамерой, как бы намекающий на дистанционное общение. Еще какой-то график, который все трактуют как экономический рост/инфляцию, но это может быть и рост смертности.
Не очень понятно, правда, с американским флагом: это намек на разделение американского общества или Америка реально расколется пополам?
В одной из недавних текущих обложек “Экономист” уже выкладывал календарик с вулканом и астероидом, поэтому и с расколом континента может быть всякое, однако главное непонятное тут совершенно другое. Непонятно: это такой глобальный план, который может переиграть какой-нибудь другой подошедший к автомату игрок, или это такой ультиматум, который уже не подлежит обсуждению? Ответа на этот вопрос раньше декабря 2021-го года мы не узнаем, так что следим за развитием событий.