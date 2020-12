Сенситивы предупреждают о Великой Перезагрузке. Она начнется буквально на днях

В критические и переломные моменты истории той или иной страны (войны, революции, государственные перевороты и так далее) люди, проживающие в этой стране в массовом порядке впадают в мистику – к разного рода парапсихологам, экстрасенсам и даже к собственному внутреннему голосу начинают вдруг прислушиваться самые закоренелые материалисты.

И сейчас, точнее – с началом странной пандемии COVID-19, именно такие революционные времена наступили: на каждом углу все говорят о какой-то “великой перезагрузке”, которая начнется со дня на день. А поскольку никто из не посвященных толком не знает – что, где и когда будет, на самый передний край выходят мистики. И сегодня один из таких граждан с обостренным восприятием отписался на GLP. Цитируем его пост:

В моей голове сейчас какое-то забытое, но хорошо знакомое внутреннее давление, которое напоминает мне о том, что я чувствовал перед 11 сентября. В 2001-м, накануне вечером 10-го числа я разговаривал с другом обо всех своих теориях. Я знал, что приближается нечто ужасное, и то, что я описал ему в тот вечер, почти точно произошло на следующий день. На тот момент я был молод, но уже несколько лет учился у Билла Купера и Арта Белла.

За последние несколько недель я испытал эти самые волны чувств. Они не дают мне уснуть по ночам. Это ощущение предчувствия и предвкушения. Это похоже на то, что вы собираетесь на драку или ждете опоздавшего автобуса, когда 5 минут назад вы уже должны были быть на работе. Я не склонен паниковать. Я хорошо умею сдерживать беспокойство и сдерживать гнев, но я что-то чувствую, и это меня пугает.

Я всю жизнь «знал». Я знаю вещи до того, как они произойдут. Я не могу все это выключить и включить – это просто приходит ко мне на волне знаний, которые я не могу сформулировать каким-либо разумным образом, совершенно неожиданно.

Когда мне было четыре года, мы поехали в Сиэтл из Эверетта, и, когда мы пересекали мост через канал, я услышал тихий голос, когда я смотрел вниз на холм королевы Анны и озеро Вашингтон. Голос сказал, что до того, как я стану стариком все это будет уничтожено. (Редакция The Big The One: речь идет о мосте George Washington Memorial Bridge в Сиэтле, он же Аврора, вид с моста можно посмотреть на панорамах Google):

Еще однажды голос мне сказал не тратить время на то, чему нас учат в школе, поскольку скоро все это будет абсолютно бесполезно. Поэтому, следуя голосу я посещал совершено другие уроки, которые были в те времена не обязательными ибо считались наименее важными.

Я не всегда доверял этому голосу и временами я его игнорировал. И тогда немедленно начиналась жесть – все вокруг превращалось в какой-то ужас. Поэтому с возрастом я понял одно: когда голос говорит ПРЫГАЙ – нужно прыгать, мое мнение про это никого не интересует. Хотя, конечно, это не совсем голос в обычном понимании – скорее это как своеобразная волна понимания и знания.

И вот сейчас, пока я набиваю этот текст, я чувствую, что надвигается нечто грандиозное. Причем, это нечто иное, чем то, что мы тут все ожидаем, это какая-то чернота. И я, как всегда, жду от своего голоса как бы инструкций – но они не приходят. Поэтому я сейчас и пишу – мне нужно выговорить всё это и теперь, когда я кое-что написал, я чувствую себя лучше.

Вот такой гражданин написал интересный пост – интересный в первую очередь потому, что абсолютно то же самое вот уже около года пишут на форумах сотни тысяч людей, а с приближением зимы – так подобные тексты в разы участились. Люди чувствуют какие-то перемены, каждый второй видит сны про умерших родственников и знакомых, о которых десятилетиями не думал. Еще люди видят поля обугленных трупов, орды зомби, какую-то черноту, надвигающуюся с неба. Объяснений этому нет, но все перечисленное – факт.

Второй интересный момент в месседже этого гражданина – он пишет, что это нечто иное, чем то, что мы тут все ожидаем. То есть, похоже, это будет не вторжение китайцев в Сиэтл, не ядерная война с Ираном и не гражданская война в Соединенных Штатах. Но что тогда? На этот вопрос, возможно, отвечает другой пост из другой ветки – он удивительно перекликается и с нашими мыслями, и с мыслями очень многих наших читателей:

Все это дерьмо, происходящее вокруг – это просто – большое отвлечение и оправдание для размещения военных активов и доставки элиты в бункеры. Мы тут все облажались, нас тупо трахнули, пока мы тут следили за выборами и разговорами о войне. И это не дядюшка Интел – это мой личный вывод, исходя из происходящего.

Почему мы вывели наших военных с Ближнего Востока? Почему наши выборы были таким полным отстоем? Невозможно было так облажаться если это только не было запланировано таким образом. Почему так много военных летит в Неваду, где целые подземные города из бункеров? Почему вы не слышите о возможной гибели человечества от удара метеорита в последние несколько месяцев? Серьезно, большая часть первого полугодия была посвящена космической катастрофе, все галдели о падении гигантской скалы. И вдруг все заткнулись. Это похоже на то, как будто Интернет очищают от всего, что имеет к этому отношение.

Почему они так стараются, чтобы мы (сторонники Трампа и сторонники Байдена) грызлись друг с другом? Почему я видел так много сообщений о падающих болидах? Чем занимаются ваши военные? Разворачивают авианосцы у берегов? С какого хрена!? И еще этот долбаный ковид – он явно нас от чего-то отвлекает.

Есть, разумеется, некоторый шанс, что это действительно план элиты по захвату мира, но, честно говоря, пандемия и фальсификация выборов – это довольно тупой способ все это сделать. Да и мир этот элиты уже давно захватили. Поэтому скорее всего всё это просто цирк и грандиозное отвлечение.

Хотя автор поста изложил все без политологического выпендрежа и умных слов, а простым и понятным языком – он уловил самую суть. Как-то оно все очень странно складывается: какая-то пандемия, реакция на которую неадекватна, какие-то выборы, где вся Америка видела фальсификации, но никто ничего не может доказать. Трения с Китаем, война с Ираном, о которой столько все говорят, но она все никак не начнется. То есть действительно похоже на какое-то отвлечение внимания от более насущных проблем. А между тем там на 0.15 и 0.9 LD на днях NASA вновь откроет два чудо-метеорита:

Складывается впечатление, что эти каменные ребята ходят там по космосу строем – пара просвистела буквально неделю назад. Поэтому да, с астероидом вполне что-то может быть, так что следим за развитием событий.

