6 принципов хорошей жизни

Что для вас означает хорошая жизнь? В чем она заключается? В финансовом благополучии, в наличии дорогого автомобиля или шикарного жилья? На самом деле хорошая жизнь заключается не в материальных благах. Главное то, какие люди вас окружают, в каком мире вы живете и насколько вы готовы развиваться как личность.

Список, характеризующий хорошую жизнь, можно расширять бесконечно. На наше самочувствие влияют и такие вещи, как экономика, культура, взаимоотношения, здоровье и отдых. Так что же это тогда такое – хорошая жизнь?

Счастье приходит к тем, кто ощущает себя полезным и продуктивным для общества. Работа, благодаря которой вы можете самореализоваться – это прямо противоположное явление хорошего отдыха. Да, это тоже важно. Но только с той оговоркой, чтобы набраться сил и снова ринуться в бой.

Продуктивность человека способна преображать не только его личность, но и тот мир, в котором он живет. Для того, чтобы осознать это, нужно просто начать делать что-то важное.

2. Крепкая дружба

Взаимоотношения с людьми играют такую же важную роль в хорошей жизни, что продуктивность. Мало того, что каждому из нас необходимо общение, очень важно ощущать поддержку близких. Всегда уделяйте время тем, кто для вас дорог, чтобы не потерять эту сильную связь.

Друзья способны принимать вас таким, какими вы есть. Они будут поддерживать вас, советоваться или просить помощи. В конце концов, просто дружеское общение может поднять вам настроение и избавиться от дурных мыслей. Просто задайте себе вопрос: есть ли у вас друзья, которые готовы отказаться от своих прихотей и приехать к вас по любому важному поводу? Если да, то вы уже можете ощущать присутствие так называемой хорошей жизни.

Но это не значит, что стоит игнорировать и менее важных знакомых. В жизни есть место как для крепкой дружбы, так и для простых отношений.

3. Культура

Все мы живем в переделённой стране со своими особыми культурными явлениями. Это может быть народная музыка, необычные праздники и традиции и т.д. Все это делает нас уникальными и делает частью одной большой группы людей с общей культурой. Важно ценить это и передавать из поколения в поколение, чтобы разделить радость со всеми.

4. Религия и духовность

Религия и духовность работает так же, как и культура, только все это не привязывается к определённому месту. Это те вещи, которые хранятся внутри каждого из нас и отделяют нас от первобытных принципов существования.

5. Полноценная жизнь

Еще с детства наши родители водили нас на различные концерты, выступления или в кино. Все эти незначительные на первый взгляд вещи наполняют нашу жизнь дополнительными событиями, которые украшают существование. Это то, что позволяет ощутить себя полноценным и не отчужденным от действительности.

Точно так же вы можете продолжить делать то, что интересно: занимайтесь спортом, посещайте какие-либо тренинги или курсы, просто путешествуйте.

Полноценная жизнь, в которой вы не отказываете себе в чем-то важном, помогает ощутить себя счастливым и не ограниченным обстоятельствами. Все это положительно сказывается на эмоциональном и физическом здоровье. Более того, это придаст вам новых сил, чтобы добриваться определённых высот.

6. Семья и близкие

Нет никого важнее, чем семья. Вы будете счастливы ровно настолько, насколько счастливы ваши близкие. Это простое правило, о котором многие забывают.

Вспомните о том, чем сейчас занимаются ваши родители: возможно, стоит приехать к ним и помочь? А может быть, достаточно просто позвонить и спросить у них о здоровье? Есть элементарные вещи, которые вы обязаны делать, чтобы сохранить ту связь, которая возникает всего один раз. Ваши родители могут быть уже не молоды, а потому важность такого общения бесценно.

Может быть, вы уже и сами стали родителем. А может быть вы еще только образовали собственную семью. Но выходя из своей квартиры или дома вы ощущаете тепло близких: поцелуй жены или мужа, объятья детей или поддержку родителей. Все это работает в обе стороны. Не забывайте об этом.

Один мудрец однажды сказал: «Существует множество добродетелей, но самая важная из них – это забота одного человека о другом». Любовь – это то, что не зависит от вашего благополучия. А ее наличие – это основной признак хорошей жизни.

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