Cон — время очищения нашего разума от мусора

Сон — не просто отдых и пассивное времяпровождение. На самом деле это активное состояние, которое буквально очищает наш мозг.

Ведь когда вы, например, устраиваете вечеринку, то не убираетесь, пока все не разойдутся по домам. Так и с мозгом: пока вы бодрствуете, у него нет возможности ни отдохнуть, ни очиститься от ненужного мусора.

Мозг представляет собой своего рода компьютер, и вся его работа логична и продумана. Однако помимо того, что мозг контролирует «ход вечеринки», не упуская ни малейшей детали, одновременно — устраивает беспорядок.

Как известно, наши клетки сжигают энергию для того, чтобы функционировать. Естественно, что после такого «костра» остаются различные «продукты сгорания» и токсичные отходы. Это можно сравнить с пустыми стаканами, переполненными пепельницами и горой грязной посуды, которые остаются после вечеринки, когда все расходятся по домам. Хозяин в отчаянии смотрит на это, а потом решает, что разберётся со всем на следующий день и отправляется спать. Так же происходит и с нашим мозгом, с той лишь разницей, что он способен к самоочистке во время сна, а вот убираться в квартире и выносить весь мусор после вечеринки приходится самим.

Чтобы привести в порядок квартиру после шумной вечеринки, хозяину придётся приложить энергию, чтобы обратить беспорядок вспять. С этим всё ясно и понятно, а вот как мозг вымывает всяческий мусор и отходы, до сих пор оставалось загадкой. Это потому, что, в отличие от любого другого органа в организме, мозг не имеет лимфатических каналов, автономной дренажной магистрали, по которой лейкоциты, антигены и метаболические отходы переносятся из наших органов в лимфатические узлы.

Фильтрация токсинов во время сна

У человека существует 700 лимфатических узлов, которые фильтруют внеклеточную жидкость, прежде чем вернуть её в кровеносную систему через большие подключичные вены на шее (они находятся рядом с яремной веной). Кровь циркулирует по кругу, но лимфа течёт только в одном направлении к сердцу. Другие составляющие лимфатической системы — это миндалины, аденоиды, селезенка и тимус (зобная железа).

Как же мозг справляется с очисткой, учитывая отсутствие связи с лимфатическими каналами? Один из ответов на этот сложный вопрос недавно был опубликован в журнале Science. Авторы исследования предполагают, что всё дело в спинномозговой жидкости. Эта кристально чистая жидкость постоянно циркулирует в центральной нервной системе и реабсорбируется. Основной объём ликвора спинномозговой жидкости образуется путём активной секреции железистыми клетками (эпендимоцитами) сосудистых сплетений в желудочках головного мозга. Ежесуточно вырабатывается 600–700 миллилитров жидкости, то есть ликвор полностью обновляется примерно 4 раза в день.

Эта жидкость циркулирует в желудочках головного мозга, ликворопроводящих путях, субарахноидальном (подпаутинном) пространстве головного и спинного мозга, омывая всё пространство между отдельными клетками. Потом она реабсорбируется в венах, попадает в общий кровоток, и цикл начинается заново.

Во время этого уникального цикла «промывки» мозг не только удаляет токсичные отходы, но и собирает полезные молекулы и питательные вещества. Нам ещё многое предстоит открыть в этом направлении, но уже сегодня точно известно, что мозг способен к самоочищению, и этот процесс — просто невероятен и удивителен. Причём это открытие противоречит тому, что учёные знали о мозге каких-то несколько десятков лет тому.

Итак, исходя из полученных знаний, что происходит, когда человек регулярно не высыпается? Недостаток сна приводит к повышенному образованию бета-амилоидных и нейрофибриллярных клубков в тканях мозга. А ведь именно этот процесс является ключевой особенностью болезни Альцгеймера, причины возникновения которой до сих пор до конца не изучены.

Кстати, медики и учёные ещё несколько десятилетий тому отмечали, что люди с психическими проблемами спят плохо и очень недолго. Традиционно это связывали с дегенерацией их мозга. Но со временем исследователи начали сомневаться в том, что бессонница является результатом проблем с психикой. Наоборот, всё чаще звучали предположения, что она — одна из причин их появления, а не просто следствие и результат.

Итак, учёные решили провести эксперимент над мышами, наблюдая за движением спинномозговой жидкости в тканях их мозга (для этого они окрашивали её с помощью контраста). Оказалось, что эта жидкость намного быстрее циркулирует, когда животные находятся под наркозом или просто спят. А вот когда бодрствуют — практически не двигается. Вывод напрашивается сам собой: токсины, включая бета-амилоиды, выводятся из спящего мозга вдвое быстрее, чем из бодрствующего.

Последующее исследование на людях подтвердило это открытие. Оказалось, что уровень бета-амилоидов во время бодрствования возрастает, а снижается — когда человек засыпает. Это особенно проявляется у подростков и молодых людей. Так что мамы, как всегда, правы, когда напоминают уже повзрослевшим детям о том, что, если не высыпаться — ни работать, ни учиться на следующий день полноценно не сможешь.

Каковы долгосрочные последствия недосыпания в плане возникновения деменции, пока не ясно. Сегодня это остаётся логическим парадоксом, который звучит следующим образом: «Что было раньше — курица или яйцо?»

Как бы то ни было, пока учёные разгадывают загадки мозга, высыпайтесь. Кто знает, возможно, этим вы не только очищаете свой мозг, но и осуществляете профилактику развития такой страшной болезни как деменция.

Спите сладко, и спите не менее 7-8 часов в сутки — ваш мозг скажет за это спасибо!

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