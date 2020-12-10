Обнаружен новый супервулкан, который может быть опаснее Йеллоустона

Алеутские острова, являющиеся архипелагом вулканического происхождения, могут оказаться «скрытым» супервулканом, который по своей мощи, считают геологи, может превзойти известный Йеллоустон. Об этом сообщили ученые Американского геофизического союза.

Алеутские острова, образующие дугу от юго-западной части Аляски до Камчатки, считаются одной из наиболее сейсмически активных зон на Земле. По мнению американских геологов, гора Кливленд считается наиболее беспокойным вулканом, который может иметь одну общую кальдеру с другими четырьмя стратовулканами.

В настоящее время выводы ученых являются всего лишь гипотезой, однако если она подтвердится, то обнаруженный в США супервулкан может по своим размерам и мощи оказаться многократно больше известного Йеллоустонского вулкана.