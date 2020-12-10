В Болгарии нашли маску «инопланетянина», которой 6000 лет

В Болгарии археологи при проведении раскопок на месте древнего городища обнаружили доисторическую маску, которая сочетает в себе черты человека и животного. Она удивительно похожа на тот образ «инопланетянина», который создала нам научная фантастика.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, доисторическая глиняная маска, изображающая лицо какого-то мифического существа без рта, датируется V тысячелетием до нашей эры. Она была найдена археологической группой под руководством профессора Василия Николова в доисторическом поселении Соляная яма недалеко от городища Провадии в северо-восточной части Болгарии.

Местные СМИ, рассказавшие об этом удивительном открытии, дружно сравнили данный артефакт с «инопланетянином в космическом костюме». Действительно, визуально эта причудливая доисторическая маска, сочетающая в себе черты человека и животных, напоминает «пришельца» из научно-фантастического фильма.