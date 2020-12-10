Физик убежден, что люди овладеют телепатией и телекинезом

Американский физик-теоретик, футурист Митио Каку рассказал о новых возможностях, которые откроются человечеству при активном развитии ИИ и робототехники. По его словам, 2020-е годы должны стать десятилетием искусственного интеллекта.
Каку рассказал научно-популярному журналу «Кот Шредингера», что в обозримом будущем изменения коснутся разных сфер, включая медицину, юриспруденцию, а сам человек сможет стать экспертом во всем — ИИ превратит людей в волшебников, как считает физик.
«Мы станем телепатами — научимся общаться одной силой мысли. Овладеем телекинезом. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения», — пояснил Каку.
Как сообщают «Известия», футурист также уверен, что в будущем человечество должно слиться с роботами, которые к тому времени станут достаточно умными.
По словам Каку, таким образом появятся «сверхлюди» — симбиоз органики и кибернетики. Они смогут жить на Венере и Марсе, парить в открытом космосе, покорять Вселенную.
Собеседник пояснил, что сам процесс слияния является неизбежным, поскольку машины рано или поздно превзойдут человека по умственным способностям. И он полагает, что не стоит опасаться этого процесса, поскольку люди на протяжении тысячелетий совершенствовали себя технологическим путем.
«Думаю, потомки сами выберут такой путь развития — захотят стать сверхлюдьми и исследовать Вселенную», — добавил ученый.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил, что искусственный интеллект в будущем сможет заниматься отбором абитуриентов в вузы.
По его словам, в будущем у обучающихся будет «цифровой след» с начальных классов.