Физик убежден, что люди овладеют телепатией и телекинезом

Американский физик-теоретик, футурист Митио Каку рассказал о новых возможностях, которые откроются человечеству при активном развитии ИИ и робототехники. По его словам, 2020-е годы должны стать десятилетием искусственного интеллекта.

Каку рассказал научно-популярному журналу «Кот Шредингера», что в обозримом будущем изменения коснутся разных сфер, включая медицину, юриспруденцию, а сам человек сможет стать экспертом во всем — ИИ превратит людей в волшебников, как считает физик.

«Мы станем телепатами — научимся общаться одной силой мысли. Овладеем телекинезом. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения», — пояснил Каку.