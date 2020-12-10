В Южной Корее создали материал, делающий военных невидимыми

Южнокорейские изобретатели создали материал под названием «маскирующая кожа». Предполагается, что данная разработка поможет военным становиться практически невидимыми, сливаясь с окружающей средой.

Новый материал способен скрыть своего носителя не только от видеокамер, но и от приборов ночного видения, функционирующих в инфракрасном диапазоне. Инновационный материал состоит из «пикселей», содержащих монохромные кристаллы, способные менять свет. При этом ткань может нагреваться или охлаждаться, в зависимости от температуры окружающей среды. Данная возможность позволяет полностью скрывать объект от тепловизоров.

Фото из открытых источников

Разработчики провели ряд экспериментов, чтобы убедиться в эффективности своего изобретения, а заодно продемонстрировать его возможности. На кисть руки участника эксперимента был наклеен инновационный материал в виде небольшого пластыря. Руку помещали на разные фоны и подвергали воздействию разных температур. Цвет материала становился того цвета, на фоне которого он находился.

На следующем этапе разработчики собираются усовершенствовать материал, добавив ему возможность самостоятельно реагировать на изменения окружающей среды. Для этого ученым предстоит провести колоссальную работу.

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