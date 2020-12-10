Ученый: пришельцы уже на Земле, но пока не раскрывают себя

Бывший глава космической программы безопасности Израиля, профессор аэронавтики и космонавтики Хаим Эшед в недавнем интервью изданию «Yedioth Aharonoth» заявил, что инопланетяне давно находятся на нашей планете, и они попросили пока не раскрывать данную информацию.

Ученый полагает, что инопланетяне давно находятся на Земле, но об этом почти никто не знает, так как те, предположительно, попросили сохранить в тайне данную информацию. По их мнению, человечество еще не готово к контакту с инопланетной цивилизацией, а если это случится сейчас, то во всем мире просто начнется массовая истерия.

Эшед заявил, что президент США Дональд Трамп оказался на грани того, чтобы раскрыть данную информацию, однако «инопланетяне в Галактической Федерации» потребовали не торопиться со столь серьезными шагами. Представители инопланетных цивилизаций намерены сделать человечество понимающим и более разумным, прежде чем пришельцы раскроют себя.