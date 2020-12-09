Новая астрономическая закономерность и новая модель Вселенной

С момента появления Интернета, то есть возможности людей, находясь очень удаленно, обмениваться своими мыслями, одной из первых доктрин, которую люди немедленно подвергли сомнению, стала официальная модель Вселенной, в которой совместными усилиями народ обнаружил просто НЕВЕРОЯТНОЕ количество ляпов. Однако, круглая Земля или Плоская, живем ли мы в Матрице или обломке астероида – мы, как и все, достоверно не знаем, а истина познается путем изучения разного рода новых теорий. Одну из таких теорий придумал наш читатель Александр, который и предлагает её на всеобщее обсуждение.

За год в области видимости камеры SOHO Lasco C3 несколько раз пролетают планеты по орбитам (Меркурий, Венера, Юпитер . . .) и большие кометы по произвольным траекториям (по своим орбитам). Но объектов летящих в Солнце по явной закономерности с годовой периодичностью за год бывает несколько десятков.

Вот несколько примеров таких объектов с датами: