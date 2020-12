Новая астрономическая закономерность и новая модель Вселенной

С момента появления Интернета, то есть возможности людей, находясь очень удаленно, обмениваться своими мыслями, одной из первых доктрин, которую люди немедленно подвергли сомнению, стала официальная модель Вселенной, в которой совместными усилиями народ обнаружил просто НЕВЕРОЯТНОЕ количество ляпов. Однако, круглая Земля или Плоская, живем ли мы в Матрице или обломке астероида – мы, как и все, достоверно не знаем, а истина познается путем изучения разного рода новых теорий. Одну из таких теорий придумал наш читатель Александр, который и предлагает её на всеобщее обсуждение.

За год в области видимости камеры SOHO Lasco C3 несколько раз пролетают планеты по орбитам (Меркурий, Венера, Юпитер . . .) и большие кометы по произвольным траекториям (по своим орбитам). Но объектов летящих в Солнце по явной закономерности с годовой периодичностью за год бывает несколько десятков.

Вот несколько примеров таких объектов с датами:

SOHO Lasco C3

SOHO Lasco C2

Несколько десятков таких объектов в год летают в Солнце по чёткой закономерности, единственным фактором (причиной) которой может быть только сезонный наклон земной оси относительно Солнца.

Схематическое изображение закономерности полёта подавляющего большинства объектов возле Солнца с чётко выраженной годовой периодичностью (цикличностью):

Отсюда вопрос, и вполне логичный ответ (вывод).

Каким образом, при официальной модели Солнечной системы, Земля может влиять на траектории полёта большинства объектов возле Солнца? . . . Солнце меньше Земли.

Ссылка на архив фотографий SOHO: https://soho.nascom.nasa.gov/data/Theater/

Ещё одно описание этой закономерности.

Подавляющее большинство объектов летит к Солнцу по очень странной закономерности, только из южного направления относительно эклиптики, причём с чётко выраженной годовой периодичностью. Только южное направление полёта объектов скорее всего каким-то образом обусловлено полярностью магнитного поля Земли. Поскольку в этом феномене есть явная годовая цикличность смены направлений полётов объектов к Солнцу, то единственным объяснением (фактором) может быть только наклон земной оси относительно Солнца (точнее – сезонное изменение наклона земной оси относительно Солнца) . . . и земной магнитосферы соответственно.

Новая модель Вселенной.

Облако Оорта – граница Вселенной, где находятся “звёзды” и “галактики” (взаиморасположение созвездий на небосводе не меняется тысячелетиями). Диаметр Вселенной – не более одной световой минуты. Солнце раза в 3-4 меньше Земли. Земля и Солнце вращаются вокруг общего центра масс. Меркурий и Венера – непосредственные спутники Солнца. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун вращаются вокруг общего центра масс системы Земля-Солнце. Континенты образовались не так, как считается официально. Была ПротоЗемля с двумя ПраКонтинентами на полюсах: ПраАмерика и ПраЕвразия. В центрах этих континентов из ПротоЗемной мантии образовались Солнце и Луна. Правда глупость? Только почему Солнце и Луна одинаковых размеров для земного наблюдателя? Почему у Солнца и Луны одинаковые периоды вращения вокруг своих осей – 27 дней?

Огромные, диаметрально противоположные образования в земной мантии.

Ссылка на источник анимации: The Unsolved Mystery of the Earth Blobs

Три дополнительных схематических изображения.

Ссылка на второе изображение. Ссылка на третье изображение.

Вселенная выглядит приблизительно как на Модели Мира Тихо Браге, только с поправкой на вращение Земли и Солнца вокруг общего центра масс. Облако Оорта – граница Вселенной, где находятся все “звёзды” и “галактики” образованные из протоземной мантии, диаметрами не превышающие нескольких десятков километров.

Схематическая анимация вращения Земли и Солнца вокруг общего центра масс. Соотношение диаметров приблизительно такое же как на анимации (Земля больше, Солнце меньше).

