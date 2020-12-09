4-го декабря “марсиане” зачем-то летали над Гизой

4 декабря 2020 года в Египте, прямо над пирамидами Гизы, было снято следующее “атмосферное явление”:

Роликов было сделано много, но все они однотипные и мы приводим только два – снятые с разных точек и с разным звуковым рядом, то есть чтобы не было сомнений на предмет работы каких-то шутников в видеоредакторе. Единственный вопрос: это были НЛО или какие-то дроны?

Объекты не демонстрируют каких-то аномальных скоростей, которые всегда позволяют однозначно указать на НЛО, однако и на дроны это не сильно похоже – особенно в свете того, что происходит в эти дни в других частях мира.

Канада, 25 ноября 2020 года:

Канада, 28 ноября 2020 года:

Канада, 28 ноября 2020 года:

Индия, 30 ноября:

Мексика, 4 декабря 2020 года:

Луна, 1 декабря:

Япония, 1 декабря 2020 года:

Приятно, конечно, осознавать, что мы не одиноки во Вселенной и под ногами вертятся какие-то братья по разуму, но что они тут делают? И в Египте скорее всего тоже были какие-то пепелацы, поскольку, приблизительно то же самое наблюдалось накануне над Огайо, Орегоном и Небраской:

Что делали пепелацы над Америкой мы не знаем, но Гиза – это, конечно, место особенное, где традиционно подвергали консервации гибридов от инопланетян. Поэтому и скорее всего “марсиане” решили зачем-то навестить мумии и памятные места. Но с какой конечной целью сказать сложно. Единственное, что то очевидно – хозяева этого мирка, похоже, вернулись и скоро намечается или Страшный суд , или что-то в этом роде, так что следим за развитием событий.

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