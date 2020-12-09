Два типа космических связей, которые вы повстречаете в своей жизни

Очень часто люди блуждают между стремлением к обретению внутреннего спокойствия и отсутствием настоящей любви. Конечно, здесь можно не заметить связи, но одно без другого не существует.

На протяжении жизни человек должен суметь обрести равновесие и покой, чтобы четко выстроить свой дальнейший путь. И как только ему это удается сделать, сразу же находится спутник с похожими интересами. Таких людей часто называют родственными душами, ведь они разделяют ваш образ мышления и обладают схожей судьбой.

Родственные души формируют узы между собой еще до появления физического контакта.

Судьбы родственных душ переплетены. Как только узы начинают обретать осязаемую форму, эти люди становятся друг для друга ключом к умственной, духовной и физической эволюции. Далеко не все родственные души близки, но и повстречать такого человека можно не в единственном числе. Независимо от того, насколько предвзято вы к этому относитесь, все меняется после обретения такой связи. В любом случае это опыт, который преобразует вашу жизнь.

Существует теория, что родственные души – это пара душ, принадлежащих к одной определенной группе подобных душ. Это означает, что еще до их пришествия на Землю и обретения физической формы, они были одним целым.

Родственные души встречались друг с другом бесчисленное количество раз в прошлом за счет своей кармы и судьбы.

Когда эти души объединяются, они пребывают в гармонии друг с другом и своей судьбой. Они начинают понимать, что их цель в жизни – это попытка создать нечто большее и добиться гармонии за пределами своей связи.

Существуют и так называемое «близнецовое пламя». Эти люди обладают сильной связью, но являются противоположностью друг друга.

Это означает, что в духовной и физической сферах ваш духовный близнец является дуалистическим отражением вашей души. Некоторые эксперты полагают, что такая категория людей не является родственными душами. Но когда дело доходит до описания их характера отношений, то увидеть разницу между этими видами практически невозможно.

Мы же предлагаем вам разобраться во всем самостоятельно, чтобы выстроить свою точку зрения и сделать выводы. Тем более особого значения разделение на категории не имеет. Главное то, что все эти типы играют важную роль в нашем духовном, умственном и физическом развитии.

Итак, у каждого из нас есть одна или несколько родственных душ, но все они могут разделяться на типы космических связей.

Типы космических связей

Всего есть два основных типа: кармический и космический.

Кармическая родственная душа – это человек, который появляется в жизни, чтобы преподать вам неусвоенный урок прошлого и уравновесить вашу карму.

Вы можете испытать подобные чувства в сложный период отношений с каким-либо человеком, когда они становятся беспокойными и нестабильными. Именно в этот момент возникает связь с родственной душой. И вы почувствуете, что отношения, в конечном итоге, приведут к кардинальным переменам в вашей жизни и образе мышления.

Связь с космической родственной душой почти всегда проявляется мгновенно. В такие моменты может показаться, будто бы вы знаете друг друга целую вечность.

Вам будет легко общаться на любые темы, а в ваших жизненных принципах вы найдете много общего. Любые диалоги будут казаться естественными и непринужденными, незаметно протекая сквозь время. Даже прошлый жизненный опыт будет чем-то схож с вашим, лишний раз подтверждая, что вы являетесь целой частью одной космической связи. Психологическая привязанность в таких отношениях крайне сильна.

Скорее всего, связь с родственной душой проявится по принципу 11:11, то есть в день вашего рождения, либо в любую другую особую дату с четко просматриваемой нумерологической последовательностью. Ощущение единства будет наполнять вас каждый раз, когда вы общаетесь со своей второй космической половинкой.

Внезапное чувство спокойствия и мира внутри может исцелить душевные раны и восстановить эмоциональный баланс. И все за счет простой на первый взгляд связи с родственной душой.

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