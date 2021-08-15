Жесткая цитата Жана Рено о том, как нужно относиться к предателям

Жесткие слова актера Жана Рено о предательстве заставили меня глубоко задуматься. А сказал он вот что:

«Нельзя возвращаться к предателям! Нельзя! Локти кусайте, землю жуйте, но не возвращайтесь туда, где когда-то вас предали».

Что такое предательство?

Это когда доверяешь человеку, как самому себе, а он вдруг оказывается оборотнем: действует не в твоих интересах.

И хочется воскликнуть: люди, а зачем вы слепо доверяете-то друг другу? Весь мировой опыт показывает: жадность, алчность, зависть, ревность сидят в каждом из нас. И просто ждет своего часа, чтобы вырваться на свободу. Как зло в триллерах.

Не бывает людей святых, не бывает.

Российская писательница Александра Маринина однажды сказала такую фразу:

«Никто никому не нужен, если нет сиюминутных интересов».

Это взрослое и мудрое понимание жизни.

Каждый человек — сам за себя. Разве что мать готова отдать все за свое дитя, но и матери бывают разные.

Обманываются те, кто готов обмануться. Остальные же имеют некий иммунитет: люди, достигнув определенного возраста, понимают, что предательство — это такой же компонент жизни, как любовь, например.

Нельзя прожить 100 лет и постоянно перепрыгивать этот барьер. Когда-то все равно напорешься на него.

Предательство — это не упавший на голову столб. Это человек продемонстрировал свое нутро. Сбросил маску.

Свершившийся факт отталкивает от него. Проводить с этим человеком время — не хочется, видеть его не хочется, не то, что доверять.

Да, есть женщины, которые заявляют — «Он (мужчина) меня обманывает, а я все равно хочу быть с ним». И это как раз то, о чем говорила Маринина: сиюминутный интерес. Когда хочешь закрыть глаза на любые пороки ради собственной выгоды.

Правда, если это сделать не получается, то хорошие отношения перерастают в лютую ненависть. Именно потому, что ситуация — не в нашу сторону.

Мне нравится подход к предательству другого голливудского актера — Аль Пачино. Он предполагает отстраненность: