Жесткая цитата Жана Рено о том, как нужно относиться к предателям

Жесткие слова актера Жана Рено о предательстве заставили меня глубоко задуматься. А сказал он вот что:
«Нельзя возвращаться к предателям! Нельзя! Локти кусайте, землю жуйте, но не возвращайтесь туда, где когда-то вас предали».
Что такое предательство?
Это когда доверяешь человеку, как самому себе, а он вдруг оказывается оборотнем: действует не в твоих интересах.
И хочется воскликнуть: люди, а зачем вы слепо доверяете-то друг другу? Весь мировой опыт показывает: жадность, алчность, зависть, ревность сидят в каждом из нас. И просто ждет своего часа, чтобы вырваться на свободу. Как зло в триллерах.
Не бывает людей святых, не бывает.
Российская писательница Александра Маринина однажды сказала такую фразу:
«Никто никому не нужен, если нет сиюминутных интересов».
Это взрослое и мудрое понимание жизни.
Каждый человек — сам за себя. Разве что мать готова отдать все за свое дитя, но и матери бывают разные.
Обманываются те, кто готов обмануться. Остальные же имеют некий иммунитет: люди, достигнув определенного возраста, понимают, что предательство — это такой же компонент жизни, как любовь, например.
Нельзя прожить 100 лет и постоянно перепрыгивать этот барьер. Когда-то все равно напорешься на него.
Предательство — это не упавший на голову столб. Это человек продемонстрировал свое нутро. Сбросил маску.
Свершившийся факт отталкивает от него. Проводить с этим человеком время — не хочется, видеть его не хочется, не то, что доверять.
Да, есть женщины, которые заявляют — «Он (мужчина) меня обманывает, а я все равно хочу быть с ним». И это как раз то, о чем говорила Маринина: сиюминутный интерес. Когда хочешь закрыть глаза на любые пороки ради собственной выгоды.
Правда, если это сделать не получается, то хорошие отношения перерастают в лютую ненависть. Именно потому, что ситуация — не в нашу сторону.
Мне нравится подход к предательству другого голливудского актера — Аль Пачино. Он предполагает отстраненность:
«У меня нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит меня. Потому что я слишком занят теми, кто любит меня».Источник