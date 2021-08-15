«Бывает, что лист тонет, а камень плывет»: 10 японских мудростей, которые пригодятся в трудную минуту

Японская жизненная философия позволяет гармонизировать внутренний и окружающий миры, научиться достойно переживать трудности и радоваться самым простым вещам…

Иногда лучше промолчать. Речь о тех ситуациях, когда прямота может обидеть человека или разрушить его счастье. Не зря же есть такое понятие, как ложь во благо. Японцы с этим согласны, поэтому говорят, что мудрый человек потому и мудр, что знает, когда можно говорить, а когда лучше помалкивать.

Еще одна интересная японская поговорка говорит о том, что избалованные дети, которым все позволено, часто имеют жизнь, полную проблем. Да и родителей, которым некогда воспитывать дитя, и которые предпочитают откупаться от него дорогими подарками, трудно назвать хорошими. Вот почему слишком баловать ребенка так же бесполезно, как вообще не заниматься им.

3. Ущипни себя и узнаешь — больно ли другому.

Никогда не делай другим того, чего не хотел бы испытать сам.

4. Беда превратилась в счастье.

Умение превращать любую проблему в пользу — главный навык счастливого человека. Вот почему японцы практикуют позитивное мышление и стараются не зацикливаться на трудностях. «Счастье приходит в дом, где слышен смех», — говорят они.

5. Нет иллюзий — нет и разочарований.

Если ты не слишком много ожидаешь от людей, если не питаешь ложных надежд, а предпочитаешь довольствоваться тем, что есть, ты никогда не испытаешь горечи несбывшихся желаний и обманутых ожиданий.

6. Сгоняй мух со своей головы.

Эту пословицу можно понять как «не суй нос не в свое дело». Занимайся собой, не пытаясь учить и критиковать других.

7. Подумав — решайся, а решившись — не думай.

Эта поговорка учит не бояться, если ты начал новое дело. Ведь лишние сомнения и страхи часто становятся главными препятствиями на пути к успеху.

8. Никто не спотыкается, лежа в постели.

Не бойтесь совершать ошибки, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает, говорит нам эта японская мудрость.

9. Бездельник болтлив.

Эта японская поговорка — о тех, людях, которые больше говорят, чем делают. Бездельники часто маскируют свою лень пустыми разговорами и красивыми словами.

11. Бывает, что лист тонет, а камень плывет.

Чудеса случаются и нужно верить, что все будет хорошо. Даже если все идет не очень хорошо, нужно всегда надеяться на лучшее.

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