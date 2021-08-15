Жестокая правда об отношениях с Овном (написанная одним из них)

Итак, вы влюбились в Овна, да? Удачи вам!..

Шучу. Мы — просто фантастические партнеры для романтических отношений. Теперь, когда вы по уши влюблены, пришла пора узнать несколько вещей о том, что же такое отношения с Овном.

Самое первое (и самое важное) заключается в том, что мы — это ваш самый лучший выбор во всем зодиакальном созвездии. Я уверена, что это общепринятое и подтвержденное астрологией мнение, просто хочется еще раз сделать на этом ударение, чтобы все мы были на одной волне. Или в одной солнечной системе. Не важно.

Теперь, когда мы во всем разобрались, давайте же узнаем больше об особенностях любовной совместимости с Овнами…

1. Мы яростные.

Ничего удивительного, ведь Овен это знак огня. Меня всю жизнь называют «яростной», и после многих лет самоанализа я пришла к выводу, что это и комплимент, и оскорбление одновременно (я выбираю первое).

На практике это означат, что когда мы заходим в комнату, она наполняется огромным количеством энергии. По большей части хорошей. Или плохой, зависит от настроения.

Мы те, кого вы обязательно пригласите на вечеринку, если хотите, чтобы на ней было весело. Но тут есть свои минусы — у нас вспыльчивый характер.

2. У нас есть эго.

Женщины-Овны нуждаются в людях, которые в случае необходимости будут потворствовать их эго (что происходит довольно часто) или держать их в узде скромности. Удачи вам в попытках найти золотую середину!

3. Мы авантюрные.

Мы пробуем почти все новое. А если это нам не нравится (или у нас что-то не получается) в первый раз, вряд ли мы это повторим.

4. Нам быстро становится скучно.

Если вы не будете нас развлекать, если секс с вами будет посредственным, а разговоры станут неинтересными, мы уйдем. Мы сделаем это деликатно (у нас же есть манеры). Поэтому помните: если вы не можете завладеть нашим вниманием, то скоро нас потеряете.

5. Мы — люди высокого полета.

Мы не размениваемся на мелочи. Мы думаем о проектах, идеях, целях и необходимых шагах по выполнению работы в целом. А мелкие детали нас не интересуют. Мы разберемся с ними, если придется — в конце концов, мы же ценим ответственность (без особого энтузиазма).

6. Мы бываем агрессивны.

Мы проявляем агрессивность в том, чего, когда и как хотим. Пожалуйста, не преграждайте нам дорогу. Лучше не соперничайте с нами, потому что наверняка проиграете.

7. Наша любовь очень сильная.

Мы влюбляемся быстро и с воодушевлением, а любим с глубокой страстью. Нам нравится любить. Если вы начнете с нами встречаться, то узнаете это и почувствуете всей своей душой.

8. Мы наслаждаемся жизнью.

По правде сказать, нам нравится все: путешествия, литература, театр, интересные люди, мир, вы. Нас восхищает почти все, нам хочется жить на полную.

Вот почему нас называют людьми высокого полета. Если мы начнем думать о мелочах, то у нас просто не останется времени наслаждаться жизнью.

9. Мы верные до самого конца.

Не вредите нашим друзьям и близким нам людям. Мы можем обижаться годами. Годами. И если мы будем мстить не физически, то словами. Враг моего друга — мой враг. Будьте начеку.

10. Мы очень решительные.

Мы говорим почти все, что нам захочется, особенно людям, которые знают нас очень хорошо. Мы можем держать рот на замке в присутствии ваших родителей или начальника, потому что «сдержанность» является социальной нормой, но поймите, что нам чрезвычайно сложно молчать. Поэтому лучше вступитесь за нас и не дайте нам взорваться от всей этой вежливости.

11. Мы очень много работаем.

Наймите Овна, дайте ему какое-то интересное задание, и он будет работать усерднее всех присутствующих в комнате.

Предупреждение: это работает только в случае, если Овен занимается тем, что ему нравится. Иначе дела не будет.

12. Мы нетерпеливые.

Очень. У нас все должно быть сделано на вчера, а если мы способны вовремя прийти в ресторан, кинотеатр или на собрание, то почему этого не можете сделать вы?

Не вздумайте разозлить нас до такой степени, как это делает пробка на дороге или очередь в продуктовом магазине. Просто не заставляйте нас ждать.

13. Мы нуждаемся в личном пространстве.

Мы полностью независимы, а это означает, что нам просто необходимо иметь свою личную жизнь. Если же мы почувствуем себя загнанными в клетку, то убежим в тот самый момент, когда вы чуть приоткроете дверь. Как правило, нас притягивает к уравновешенным мужчинам (со своими интересами и хобби), которые в отношениях дают нам возможность свободно дышать.

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