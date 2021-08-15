«Лучший модный аксессуар женщины — красивый мужчина»: 16 метких цитат Коко Шанель

Легендарная Коко Шанель перевернула мир моды XX века и изменила самовосприятие очень многих женщин. Она повлияла на вкусы своего поколения больше, чем кто бы то ни было. Шанель оставила богатое наследство миру моды, а также немало мудрых, колких и ироничных афоризмов.
Мы собрали некоторые из самых ярких высказывания Коко Шанель. Она всегда говорила метко — в нужный момент и в нужном месте.
- У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление.
- Возраст для женщины — не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих.
- Парадокс: чем глупее и неудачливее мужчина, тем у него больше претензий к женщине…
- Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым.
- Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально.
- Лучший модный аксессуар женщины — красивый мужчина!
- Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.
- Если в платье, которое висит в твоем шкафу, нельзя пойти в театр, то почему оно до сих пор там? Про мужчин аналогично — если ты не чувствуешь себя рядом с мужчиной прекрасной и желанной девушкой, окруженной любовью и заботой, то почему ты до сих пор с ним?
- Настоящее великодушие — это, когда прощают неблагодарность.
- Руки — визитная карточка девушки, шея — её паспорт, грудь — загранпаспорт.
- Уход за собой должен начинаться в сердце и душе. Без этого любая косметика бессильна.
- Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.
- Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем мужа.
- Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно, — вот что такое идеальная женщина.
- Дефицит настоящих мужчин не повод цепляться за уродов.
- Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.