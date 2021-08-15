«Лучший модный аксессуар женщины — красивый мужчина»: 16 метких цитат Коко Шанель

Легендарная Коко Шанель перевернула мир моды XX века и изменила самовосприятие очень многих женщин. Она повлияла на вкусы своего поколения больше, чем кто бы то ни было. Шанель оставила богатое наследство миру моды, а также немало мудрых, колких и ироничных афоризмов.

Мы собрали некоторые из самых ярких высказывания Коко Шанель. Она всегда говорила метко — в нужный момент и в нужном месте.

У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление.

Возраст для женщины — не самое главное: можно быть восхитительной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до конца дней своих.

Парадокс: чем глупее и неудачливее мужчина, тем у него больше претензий к женщине…

Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым.

Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, — значит, она была одета идеально.

Лучший модный аксессуар женщины — красивый мужчина!

Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.

Если в платье, которое висит в твоем шкафу, нельзя пойти в театр, то почему оно до сих пор там? Про мужчин аналогично — если ты не чувствуешь себя рядом с мужчиной прекрасной и желанной девушкой, окруженной любовью и заботой, то почему ты до сих пор с ним?

Настоящее великодушие — это, когда прощают неблагодарность.

Руки — визитная карточка девушки, шея — её паспорт, грудь — загранпаспорт.

Уход за собой должен начинаться в сердце и душе. Без этого любая косметика бессильна.

Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.

Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем мужа.

Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно, — вот что такое идеальная женщина.

Дефицит настоящих мужчин не повод цепляться за уродов.

Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.

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