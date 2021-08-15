7 жизненных открытий, которые большинство людей делает после 40

Десять лет назад я встретилась с подругой за чашкой кофе. Это был ее 30-й день рождения и я сказала, что следующее десятилетие будет лучшим десятилетием в ее жизни. Несколько дней назад мы встретились снова, и я дал то же обещание, но уже о том, что ждет ее после 40.

Для некоторых людей достижение отметки в 40 лет означает начало пути по нисходящей спирали. Мы боимся будущего, играем в обороне на работе, противимся переменам и набрасываемся на молодых идеалистов, полных надежды.

Вот что происходит с людьми, которые отказываются превращать свои жизненные проблемы и трудности в мудрость. Они повторяют свои ошибки, а их разочарования и недовольство постоянно нарастают. Умные люди учатся у своей неопытной молодости, применяя полученные уроки на практике. И когда они достигают среднего возраста, жизнь дается им легче.

Не будьте как я. Делайте то, что делают все мегаумные люди. Учитесь на чужих ошибках и избегайте попадания в коварные ловушки, с которыми сталкивается большинство людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Следующие 7 уроков отражают мою мудрость, заработанную тяжким трудом за все годы моей недальновидности, неудач и упущенных возможностей.

1. Если вы переживаете о чужом мнении, то так никогда и ничего не достигнете.

Перед принятием любого смелого решения меня всегда сдерживал один вопрос: что обо мне подумают другие люди?

Бояться непринятия и осуждения это нормально. Натиск критики действительно может вызвать появление чувства стыда. Но оно не настолько ужасно, как мы себе представляем. И с ним вполне можно справиться, используя одну простую тактику – молчание.

Явное пренебрежение закрывает рот критикам, не нарушая вашей целостности. Все они недостойны ваших оправданий. А еще это самый сильный ответ на чужую враждебность.

Рано или поздно придет время, когда вы усмирите зверя непринятия, осуждения и критики, и для этого не нужно будет готовиться. Вы должны как можно чаще смотреть ему в глаза – это поможет вам выработать иммунитет к его яду. После такой «прививки» вы больше никогда не будете бояться осуждения.

2. У вас не будет «достаточно времени», чтобы насладиться жизнью потом.

Мы знаем, что наше время на земле ограничено, но не понимаем этого до тех пор, пока не достигнем того возраста, когда становится очевидно, что молодость уже прошла.

В 20 лет нам кажется, что у нас впереди еще вдоволь времени для того, чтобы реализовать свои мечты и построить хорошие отношения. Но так мы просто принимаем желаемое за действительное. Время всегда работает против нас. И чтобы исполнить какое-то свое желание, нужно сначала отказаться от чего-то другого. И так всегда.

Не откладывайте в долгий ящик смену места работы, создание отношений и реализацию прочих желаний, пока не наступит какой-то вымышленный подходящий момент. Он не существует. Время пройдет незаметно, и вы даже не заметите, как скажете: «Жаль, что я не сделал этого, когда у меня была такая возможность».

3. Настоящая финансовая свобода не зависит от того, сколько вам платят на работе.

Переживания о деньгах связаны со страхом старения. Если вы полагаетесь на добрую волю работодателя или на стабильность фондового рынка, то каждое утро будете просыпаться с внутренним напряжением.

С каждым прожитым годом этот страх будет делать вас все более циничными. Я вижу это на реальном примере моих друзей-однокурсников, отчаянно цепляющихся за свою работу, потому что их профессиональные навыки почти не ценятся вне их текущей работы. Они злятся на мир за свою уязвимость, направляя это разочарование на знакомых им козлов отпущения.

Здесь может быть только одно решение. Нужно научиться зарабатывать деньги без помощи работодателя. Ваше умение самостоятельно генерировать доход нейтрализует страх финансовой уязвимости.

4. Крайне важно, чтобы среди ваших друзей были люди как старше, так и моложе вас.

В 25 моя жизнь вращалась вокруг бега. Я был членом команды легкой атлетики, и многие ее участники впоследствии стали моими лучшими друзьями. Некоторые из этих друзей были намного старше меня, и мне нравилось, когда они делились своим жизненным опытом.

Со временем я познакомился с бегунами моложе меня на 10-15 лет. Своими наивными надеждами и верой в невозможное они напоминали мне меня самого.

Друзья младше вас заражают вас оптимизмом и верой в себя, в то время как старшие друзья дарят вам мудрость. Вам одинаково нужны и первые, и вторые.

5. Отношения похожи на картошку фри.

Если картошка вкусная, мы ею наслаждаемся. Если нет, то мы все равно едим ее… потому что никто не может противостоять запаху и виду картошки фри.

Многие годы я пытался наладить и сохранить свои отношения. Но в итоге я понял, что если в моей жизни не было искренней дружбы и романтических отношений, то я цеплялся за отношения пустые и нездоровые. Как и в случае с картошкой фри, если она невкусная, приходится довольствоваться той, какая есть.

Когда мне исполнилось 30, я отказался от такого типа мировоззрения и начал получать удовольствие от своего одиночества. При правильном подходе одиночество может способствовать вашему росту. Противостоять нездоровым отношениям будет трудно, но если вы согласитесь быть одинокими, то станете более привлекательными как партнер или друг, когда в вашей жизни появятся достойные люди.

6. Непонимание сути невозвратных затрат приводит к цепочке принятия неверных решений.

Несколько лет назад мой друг отказался от прибыльной профессии шеф-повара. Моем первым вопросом было: «А как же все эти годы, потраченные на карьерный рост? Ты же выбрасываешь на ветер 15 лет опыта и огромную сумму, потраченную на образование».

Ход моих мыслей является примером невозвратных затрат – феномена продолжения инвестирования только потому, что вы уже вложили во что-то свое время или ресурсы. И люди подвержены ему более, чем вы думаете. Вот вам еще несколько примеров:

Дальнейшее вкладывание денег в заведомо проигрышный проект.

Привычка цепляться за мертвые отношения, потому что вы долгое время были вместе.

Построение карьеры в профессии, которая вам не нравится, потому что вы потратили на это образование много времени и денег.

Все перечисленные выше вложения времени и денег – это невозвратные затраты. И их уже не вернуть.

Продолжение безуспешных попыток только потому, что вы уже потратили на это время или ресурсы, лишь усиливает ваши страдания. Оказавшись в подобном положении, спросите себя: «Если бы я мог начать все сначала, но не вкладывая в это деньги, пошел бы я снова тем же путем?». Если ответ отрицательный, бросьте все и продолжайте жить дальше.

7. Нет более короткого пути к несчастью, чем условное счастье.

Если вы когда-либо получали огромную прибавку к зарплате или выигрывали какой-то ценный приз, то вам наверняка знакомо чувство эйфории, сопровождающее такой успех. А еще вам знакома мимолетность этого чувства.

Как только радость утихает, нам хочется еще. В итоге мы начинаем искать счастье только в достижении целей, а все остальное отводим на второй план.

Таково мировоззрение построено на понятии условного счастья. Мы позволяем себе быть счастливыми только при достижении определенных успехов. Если у вас такое же мировоззрение, вам покажутся знакомыми следующие обращения к себе: «Я буду счастлив, если получу это повышение», «Если я куплю эту шикарную машину, я буду удовлетворен», «Я буду рад, если найду себе девушку».

Если сама гонка за достижениями не приносит вам счастья, то и после пересечения финишной черты ваше удовольствие продлится недолго. Наслаждайтесь тем, что происходит в процессе, а если у вас не получается – переоцените свою цель.

Все, что вам нужно знать.

Мудрость дарит нам возможность принимать взвешенные решения и смотреть на жизнь с более творческой стороны. А этого можно добиться двумя способами:

Самому совершать ошибки и извлекать из них уроки,

Учиться на ошибках своих предшественников.

Если вы выберете второй вариант, то начнете жить более полноценной жизнью еще задолго до того, как вам исполнится 40.

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