Множество древнейших наскальных рисунков нашли в Индии

Находку сделали в районе Фаридабад в штате Харьяна. Рисунки нашел эколог Сунил Харсана в лесу на холме Мангарбани. Он рассказал о них археологам, которые организовали экспедицию. В итоге был найден целый кластер, но что означают рисунки — ученые пока не выяснили.



Некоторые из них — это отпечатки рук, другие могут быть религиозными символами. Как отметил Банани Бхаттачарья из Департамента археологии и музеев Харьяны, в будущем эксперты уточнят возраст рисунков. Ориентировочно он составляет от 10 до 40 тысяч лет.

На месте провели и раскопки, найдя множество каменных инструментов и других артефактов возрастом до 100 тысяч лет. Бхаттачарья, впрочем, отметил, что были найдены и более поздние следы проживания людей — около 8–9 веков.

Он предположил, что данная местность может быть одним из крупнейших памятников палеолита на Индийском субконтиненте. В штате Харьяна это первая такая доисторическая находка, впервые здесь также были найдены и наскальные рисунки.