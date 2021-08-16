Футуролог назвал возможные причины гибели человечества

Шесть возможных сценариев конца света проанализировал шведский футуролог Карим Джебари. Он считает, что глобальное потепление, хоть и может создать людям множество проблем, но напрямую существованию человечества не угрожает. Фатальные последствия могут наступить, только если климат на планете станет таким же, как на Венере, где температура на поверхности превышает 400 градусов по Цельсию. Но оснований предполагать, что такое может случиться, нет, заключил футуролог.



Также, по словам ученого, человечество не может погибнуть из-за извержения вулканов. На Земле известны примерно 20 так называемых супервулканов. Их извержения происходят один раз примерно в 100 тысяч лет. Вытекающая при этом из земной коры лава уничтожает все живое вокруг.

– Климатические изменения, которые супервулканы вызывали ранее в истории, происходили гораздо медленнее, чем климатические изменения, вызываемые сейчас нами самими, – отметил Джебари.

Он считает, что передающиеся от человека к человеку заболевания действительно могут представлять опасность. При этом больше всего ученого пугают те, при которых люди могут продолжать активно жить и заражать других. Например, ВИЧ.