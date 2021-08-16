5 высказываний Илона Маска, объясняющих главные правила жизни человека

Предприниматель и изобретатель Илон Маск не скрывает, что пытается разгадать тайны Вселенной много лет, еще с тех пор, как был подростком. Он умеет смотреть на мир с разных сторон, а его высказывания мотивируют становиться лучше.

Илон искренне уверен, что библейскую заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя» нужно читать наоборот. Сначала человек должен полюбить себя, а уж потом весь мир. И речь тут совсем не об эгоизме. Любить себя, принимать себя и чувствовать себя частью окружающего мира — это очень полезный навык.

Еще одно высказывание Илона Маска — о том, как общаться со Вселенной. Под ней он подразумевал глобальное информационное поле, которое нас окружает.

«Вселенная — это ответ, главное — задать правильный вопрос. Всё дело в вопросах».

Имеется ввиду, что если вы чего-то хотите — сначала сформулируйте четко этот запрос. Если ваш запрос неконкретный, то и ответ Вселенной будет не тот, что вы ждете.

3. Допускайте, что невозможное возможно

Маск говорит, что все великие открытия и изобретения начинаются с того, что человек фантазирует и представляет себе то, чего пока не существует в реальной жизни. После этого чудесным образом возникает вероятность возникновения этой воображаемой вещи. Весь мир начинает помогать вам осуществлять ваши задумки!

4. В гонке за мечтой не забывайте об окружающем мире

Человек и природа неразделимы, однако мы все чаще забываем о том, что на нас лежит ответственность за сохранение чистого воздуха и жизни животных.

Маск считает, что человечество должно научиться исполнять свои желания, не нанося вреда окружающему миру.

5. Жизнь должна быть наполнена смыслом и вдохновением

Каждый человек, по мнению Маска, должен постоянно мечтать о лучшем будущем. И если вы, просыпаясь утром, хотите жить, творить, смеяться и получать удовольствие, значит, ваша жизнь наполнена светом и вдохновением. Но если вас ничто не радует, не увлекает и вы не видите в жизни смысла, значит, следует искать то, что наполнит и заинтересует вас.

Самого Илона Маска, например, вдохновляет идея покорения Марса. Он даже сказал, что хотел бы пожить на красной планете и закончить там свои дни. А еще Маск обещал, что в скором времени все земляне смогут летать в Космос и смотреть на звезды из иллюминатора…

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